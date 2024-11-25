川普名嘴內閣 要有螢幕魅力

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
美國準總統川普最新欽點前白宮幕僚羅林斯（Brooke Rollins）出任農業部長。（美聯社）
美國準總統川普最新欽點前白宮幕僚羅林斯（Brooke Rollins）出任農業部長。（美聯社）

美國準總統川普最新欽點前白宮幕僚羅林斯（Brooke Rollins）出任農業部長，新內閣提名工作正式完成。CNN分析這些人選，除了忠誠之外可能有一項共同特質比資歷還重要：能上電視的螢幕魅力。這些人選凸顯川普正在籌組「名嘴內閣」，以媒體策略為推行施政的重要環節。

川普選中福斯新聞兩名主持人，達菲（Sean Duffy）出任運輸部長及赫塞斯（Pete Hegseth）擔任國防部長。另外，已健康節目聲名大噪的外科醫師奧茲（Mehmet Oz）或提名主持公共醫療保險計畫。教育部長提名人麥克曼（Linda McMahon）則是知名「摔角女皇」，與先生創立世界摔角娛樂公司（WWE）的娛樂帝國。

川普選擇的駐以色列大使哈克比（Mike Huckabee）曾連續六年主持福斯新聞節目；國家情報總監加巴德（Tulsi Gabbard）離開國會後曾是福斯新聞撰稿人。

CNN分析，作為前真人實境秀名人的川普，感受到電視表演天賦的重要性。他的人選遴選過程集中在不僅能清晰表達他的訊息，而且是能在高風險、好鬥的現代媒體環境中為他辯護的人。

川普 美國大選

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