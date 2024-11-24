傳川普看中史丹佛出身巴塔查雅 帶領國家衛生研究院
「華盛頓郵報」（The Washington Post）今天引述3名知情人士報導，史丹佛大學出身的巴塔查雅現在被認為是總統當選人川普看中的國家衛生研究院（NIH）下任院長人選。
根據報導，川普內定的衛生部長小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr）本週會見了巴塔查雅（Jay Bhattacharya），對這位接受過史丹佛大學（StanfordUniversity）培訓的醫生和經濟學家有關改革國家衛生研究院的想法留下深刻印象。
川普本月稍早選定小羅勃甘迺迪來領導美國衛生及公共服務部（Department of Health and HumanServices），這是美國最高衛生機構，負責監督國家衛生研究院和其他衛生機構。
報導指出，巴塔查雅曾呼籲將國家衛生研究院的重點轉向資助更多創新研究，並減少一些資深職業官員的影響力。
川普的政權移交團隊並未立即回覆路透社的置評要求。
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