保守派大將伏特 掌白宮預算局

美國總統當選人川普廿二日提名保守派大將伏特出掌白宮管理及預算局（OMB），並表示他將幫助政府實現美國優先議程。此外，伏特也是「二○二五計畫」的關鍵人物。

綜合華盛頓郵報、紐約時報及路透等報導，四十九歲的伏特曾在川普第一任初期就當過白宮管理及預算局長，這次回鍋可望與馬斯克將領導的政府效率部密切配合，監督白宮預算乃至聯邦機構有無貫徹川普的意志。

外界對伏特並不陌生，他於二○二○年七月至二○二一年一月即出任過白宮管理及預算局長，為川普政府效力，負責制定、執行聯邦預算，管理各機構績效工作。伏特現任保守派智庫「美國復興中心」主席，該機構由他創辦。

大選期間，川普盟友力捧一項由保守派智庫「傳統基金會」主導九百多頁的「二○二五計畫」，被視為川普回鍋後的治國藍圖。內容建議大規模遣返移民、擴大總統權力、免職數千公務員改用川普死忠派，引發不小爭議，伏特就負責執筆當中關於行政部門轉型的篇章。

川普廿二日再度提名伏特擔任此一要職，並指出伏特在他第一任期內出色地扮演了這個角色，「我們每新增一項法規就刪減四項法規，這是巨大成功」。川普也以「積極削減開支者」和「放鬆管制者」形容伏特，表示他將幫助政府實施「美國優先議程」。川普還指出，伏特瞭解如何瓦解官僚勢力，將協助把自治權還給人民。

川普日前宣布，特斯拉執行長馬斯克、企業家拉馬斯瓦米將在新政府領導「政府效率部」。當時川普也表示，他們兩人將從「政府外部」對白宮及白宮管理及預算局提供建言。可以預期的是，未來伏特和馬斯克將密切合作。