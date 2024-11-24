華裔黃之瀚 將任白宮副國安顧問

美國總統當選人川普廿二日一口氣公布多位內閣人事，包括前國務院亞太副助卿黃之瀚擔任白宮副國安顧問，聯邦眾議員查維斯德瑞默出任勞工部長，以及美國食品與藥物管理局（FDA）與疾病管制與預防中心（CDC）首長人選。

黃之瀚是廣東移民之子，川普說，黃之瀚在他第一個總統任期時，「幫我和北韓領袖金正恩進行高峰會談判，也領導國務院推動落實自由開放印太戰略」。黃之瀚近年曾主張，台灣自我防衛與因應「有事」的決心，應比美國防衛台灣的決心還堅定。

五十六歲的現任俄勒岡州聯邦眾議員查維斯德瑞默，將出任勞工部長略讓政壇意外。她於這次眾議員連任選舉失利，據信是運輸工人工會背後大力運作讓她得以出線。查維斯德瑞默是溫和派共和黨人，過去在國會一些跨黨派小組任職，推動對工會友善的立法。

獲川普提名出任美國住房與城市發展部長的是五十三歲的商界人士特納。特納曾為職業美式足球員，在川普第一任時曾為白宮機會與振興委員會執行總監。醫務總監由內許瓦特獲提名。內許瓦特曾任連鎖醫療中心CityMD的醫學主任，現擔任福斯新聞醫藥專欄作家，也是獲提名為白宮國家安全顧問沃茲的小姨子。

川普提名前聯邦眾議員兼醫師、現年七十一歲的威爾登出任CDC主任。預算高達一七三億美元的美國疾管中心，任何公衛舉措在全球都是動見觀瞻。以往CDC主任一職是由總統直接任命，但修法後從二○二五年起也需交由參議院審查。

川普另提名五十四歲的約翰霍普金斯大學外科醫師馬凱利任FDA局長。他在新冠疫情期間主張戴口罩、支持早期疫苗接種（主張採取優先覆蓋重症高風險人群），一些醫學觀點潛在與衛生部長提名人小羅勃甘迺迪扞格，將是觀察焦點。