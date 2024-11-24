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學者：執行川普政策 誰當財長都一樣
美國總總當選人川普提名對沖基金經理貝森特出任財政部長一職，貝森特曾為索羅斯工作，中經院區域發展研究中心主任劉大年認為，川普找誰當財長都一樣，就是執行川普的政策，為美國企業減稅，同時提高進口關稅，尤其是提高關稅一事，將會是川普優先事項。
川普明年一月將就任美國總統，內閣名單近期陸續出爐，最新公布將任命貝森特為財長。劉大年分析，財長人選是誰沒那麼重要，因為川普政策明確，對內實施減稅，對外加徵關稅，財長只是要幫他把政見落實、政策執行的人而已。
劉大年說，從川普開始的美中貿易戰，到拜登任內並沒有改變，美國對中國的政策及加關稅政策具有延續性，拜登再加碼對中國採取各項限制，現在川普回來，還要再加關稅，情況會愈來愈嚴重。
川普以提高關稅的方式，讓美國企業或外國企業能夠回流到美國投資，在美國創造更多的就業機會，人民的工資可以提高，政府稅收也能增加。
劉大年指出，川普認為只要落實提高關稅政策，產業會回流，供應鏈就會產生改變，因此川普找來自己信任的團隊成員，來幫他落實政策執行。
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