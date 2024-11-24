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川普新財長：關稅當籌碼

聯合報／ 編譯茅毅任中原／綜合報導
美國總統當選人川普宣布將提名避險基金經理人、前耶魯大學經濟史兼任教授貝森特，出任新政府財長。（美聯社）
美國總統當選人川普宣布將提名避險基金經理人、前耶魯大學經濟史兼任教授貝森特，出任新政府財長。（美聯社）

美國總統當選人川普廿二日宣布，將提名二○一一年獲索羅斯延攬為三百億美元「索羅斯資金管理」投資長的貝森特，出任新政府財政部長。

川普在自創的「真實社群」聲明，貝森特是廣受敬重的全球一流國際投資人、地緣政治與經濟策士；「我們將讓美國再次發大財、再次繁榮、再次『買得起』，還有最重要的再次偉大」。

華爾街認為，貝森特出任財長有利市場。牛津經濟公司專家史威特說，貝森特一直站在較不激進的關稅那邊；米施勒金融集團董事卡佩羅則形容，貝森特是「財政鷹派」，會想要管控開支與赤字。

貝森特過去一年來竄起為川普的重要經濟顧問。貝森特主張稅改、放寬監管措施和增產國內能源。六十二歲的他與多數華爾街人士不同，曾為祭出關稅的做法辯護，而這也是川普最愛的經濟工具。福斯新聞十五日刊登貝森特專文，標題是「讓我們談談關稅，恢復（美國首任財長）韓密爾頓最愛工具的時候到了」。

貝森特數度表明，川普的關稅威脅只是談判策略，旨在迫使外國讓步。他十月受訪指出，川普是位自由貿易者。這是以「升高來降低」的做法；他也否認川普新政府將使美元貶值。

貝森特建議川普追求三三三政策，分別是二○二八年將聯邦年度預算赤字的GDP占比降至百分之三、藉由法規鬆綁讓GDP年成長率達百分之三，以及石油與天然氣等日產量增加三百萬桶。

若貝森特順利走馬上任，將推動川普選戰時承諾的減稅、為川普加徵高關稅的政見提供意見，並處理美國攀升的債務。法新社廿二日報導彙整貝森特將面臨的四大挑戰。

其一是兌現川普的經濟政見，安永聯合會計師事務所首席經濟學家達科說，想辦法滿足川普加強保護主義的要求，並避免爆發全球貿易戰，將是貝森特的迫切問題。其二是債務上限，美國財政部須確保國家持續支付帳單。共和黨將「完全執政」，分析師預料，提高債務上限勢在必行。

其三是減稅，但推行相關政策時，也要顧及美國經濟保持債務永續性。其四是利息成本，據美國聯邦預算問責委員會估計，川普選戰時提出的政策及計畫，恐使國家負債增加約八兆美元。

川普 美國大選

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