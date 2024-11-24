川普提名貝森特任美財長 關稅將做為談判籌碼

美國總統當選人川普22日宣布提名政策立場偏向「成長派」的避險基金經理人貝森特（Scott Bessent）擔任財政部長。由於貝森特曾多次強調川普的關稅政見主要是做為與各國談判的籌碼，因此這項任命顯示明年元月川普上任後，可能不會立即宣布全面提高關稅，使華爾街金融界鬆一口氣。

華爾街普遍認為貝森特出任財長對市場有利，牛津經濟公司專家史威特說，「 貝森特一直站在較不激進的關稅那邊」，選擇由他出任財長，讓川普的高關稅政見實現可能性較低；米施勒金融集團董事卡佩羅認為貝森特是位「財政鷹派」，會想控管開支與赤字。

川普在聲明中表示，貝森特「將協助我把美國帶入新的黃金歲月，鞏固我們在世界經濟的領導地位、創新與企業精神中心、資金目的地，同時一直且毫無疑問地維持美元的全世界準備貨幣地位」。

貝森特小檔案 圖／經濟日報提供

62歲的貝森特是Key Square資本管理公司創辦人，曾於2011-15年擔任索羅斯基金的投資長。他若出任財長，將負責把川普的多項承諾化為政策並協助決定是否落實一些政見，尤其是全面對進口品提高關稅。華爾街高度擔憂這會引發貿易戰，導致美國物價再度飆漲。

貝森特一直為川普的主張辯護，曾發文指出，最近股市旗幟鮮明地擁抱「川普2.0經濟願景，顯示出對經濟成長提高，經濟波動與通膨下降，以及經濟恢復活力的預期」。貝森特建議川普追求「3-3-3」政策，分別是於2028年將聯邦年度預算赤字占國內生產毛額（GDP）比率降到3%，透過法規鬆綁使GDP年成長率達到3%，以及石油／天然氣等日產量增加300萬桶。

他多次表示，川普的關稅威脅是一項談判策略，目標是迫使其他國家讓步。貝特森10月受訪時說，關稅是極度化的威脅，可以在與貿易夥伴談判時有所倒退；「我的看法是，川普是一位自由貿易者。這是以『升高來降低』的做法」。他也否認川普政府將使美元貶值。

貝森特的弱項，在於他與華府過從不密，因此必須與國會建立關係，這是落實減稅主張的關鍵。