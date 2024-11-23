快訊

12強Live／為冠軍戰暖身！中華複賽最終戰日本 陳柏清再先發

金馬紅毯／楊千霈大露雪白美背 禮服開高衩超吸睛

南園傳陣陣鼓聲…薄瓜瓜婚禮中午辦到入夜 迎賓派對歡呼聲不斷

聽新聞
0:00 / 0:00

「川普 2.0」中美較量升級 台灣如何趨吉避凶？史丹佛學者曝這方法

聯合報／ 記者林宸誼／台北即時報導
長風基金會董事長江宜樺（左起）、史丹佛大學中國經濟與制度研究中心資深研究員許成鋼、台灣大學前校長管中閔，出席長風基金會所舉辦的「當前中國的經濟困境與美中博弈」座談會。記者林宸誼／攝影
長風基金會董事長江宜樺（左起）、史丹佛大學中國經濟與制度研究中心資深研究員許成鋼、台灣大學前校長管中閔，出席長風基金會所舉辦的「當前中國的經濟困境與美中博弈」座談會。記者林宸誼／攝影

面對「川普2.0」，中美較量升級，台灣該如何趨吉避凶，史丹福大學中國經濟與制度研究中心資深研究員許成鋼，23日給民進黨和國民黨建議，是必須要認清共產黨就是共產黨，共產極權制度，有些內容是無法妥協，必須要分開中國共產黨和中國人民

許成鋼在長風基金會所舉辦的「當前中國的經濟困境與美中博弈」座談會中指出，至於大陸經濟在經歷30多年快速發展之後，最近發生了重大逆轉，正遭遇最嚴重的經濟與金融財政危機。許成鋼23日表示，問題關鍵是出在地方債，即使大陸日前推出一攬子計畫，目的是為了幫地方債還利息。

他根據國際貨幣基金組織（IMF）的數字，現在大陸地方債15兆美元，國有資產和國有企業，因為欠債不會破產，永遠不會破產，認為政府會挽救，所以造成不可改革制度。

再加上大陸過去靠大量土地出讓才有收入，但從2021年人民幣4兆1,407億元逐漸降到2024年人民幣1兆7,763億，土地出讓收入持續大幅衰退。加上在各種威脅下，2023年以來民間投資降到零，吸引外資大幅下降，大陸越來越返回蘇聯模式。

許成鋼表示，源於蘇俄的中共在文化大革命後，為挽救政權，跟隨蘇歐共產國家進行經濟改革。但制度下所有改革都是關心中國共產黨政權，關注和平演變和顏色革命。儘管大陸曾經歷一段相對快速發展，但現在大陸已經進入類似蘇聯80年代的經濟停滯期。

他指出，進入經濟停滯期證據，就是基於大陸官方各部門統計數字估算GDP增長來看，2018年GDP是零，從2021年起大陸GDP占全球比重開始穩步下降。此外，因為和平演變的根源是私有經濟，顏色革命的基礎是民主國家的影響。所以防止和平演變就要壓制民營經濟，壓制顏色革命就是試圖切斷國際影響就有戰狼外交。

其實關鍵出在大陸內需不足，許成鋼表示，這是所有共產極權共通特點，是共產極權產物，普通人收入不足，全體家庭收入占GDP過低，由於國有資產統治，政府永遠在基本運作中，把大頭拿走。

美國總統當選人川普曾揚言，要對大陸課高關稅，在美中戰略博弈接下來發展，他認為，其實跟當年美蘇競爭高度相似，但阻礙大陸競爭力因素，是侵犯人權缺乏自由對研發的限制，以及變成越來越國有制度全面統治，還有風險投資全面撤資，以及與民主陣營全面脫鉤。

他提到，美國國會美中經濟與安全審查委員會，日前向國會推出人工智慧曼哈頓計畫，在涉及安全領域的先進技術諸方面全面遏制大陸，猶如當年原子彈武器研製，全面推進同盟國、政府、民間的合作大力發展關鍵技術，核心技術像是人工智慧、半導體設計製造能力、生物醫藥等。許成鋼點出，量子計算機方面，中美差距類似半導體，且差距在迅速擴大。

史丹佛大學中國經濟與制度研究中心資深研究員許成鋼。記者林宸誼／攝影
史丹佛大學中國經濟與制度研究中心資深研究員許成鋼。記者林宸誼／攝影

川普 美國大選

延伸閱讀

再刷歷史高點！比特幣朝10萬美元大關逼近 川普掀加密貨幣熱潮

川普選擇貝森特任新政府財長 顯示關稅將成為談判工具

封口費案 法官允聲請撤銷 川普司法可望全脫身

避險基金投資人貝森特獲提名財長 川普：將助我迎黃金盛世

相關新聞

「財政鷹派」貝森特獲財長提名 美公債市場下周可望補漲

美國公債22日收盤漲跌互見，2年期公債殖利率持續走高，長期殖利率則下滑，反映投資人消化好壞參半的經濟數據。但盤後消息傳出...

「川普 2.0」中美較量升級 台灣如何趨吉避凶？史丹佛學者曝這方法

面對「川普2.0」，中美較量升級，台灣該如何趨吉避凶，史丹福大學中國經濟與制度研究中心資深研究員許成鋼，23日給民進...

川普將二度入主白宮 專家：解決西藏問題「先談美國利益」

川普即將重新入主白宮。專家學者今天於一場研討會上提到，川普看重美國利益、現實主義，西藏問題若欲獲得美國支持，必須拋出解決...

川普選擇貝森特任新政府財長 顯示關稅將成為談判工具

美國總統當選人川普22日對新政府財經班子人事布局做出重大決定，將任命政策立場偏向「成長派」的避險基金經理人史考特．貝森特...

川普點名前NFL球星任住房部長！目前新政府最高階非裔閣員

美國總統當選人川普22日提名前職業美式足球聯盟（NFL）球星特納（Scott Turner），出任住房與城市發展部長。

避險基金投資人貝森特獲提名財長 川普：將助我迎黃金盛世

總統當選人川普22日提名投資公司Key Square資本管理創辦人貝森特(Scott Bessent)出任財政部長；農業...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。