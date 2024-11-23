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川普點名前NFL球星任住房部長！目前新政府最高階非裔閣員

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
川普提名前NFL球星特納（圖右）出任住房與城市發展部長。路透資料照
川普提名前NFL球星特納（圖右）出任住房與城市發展部長。路透資料照

美國總統當選人川普22日提名前職業美式足球聯盟（NFL）球星特納（Scott Turner），出任住房與城市發展部長。

川普在聲明中表示，特納在他的第一個總統任期，曾領導白宮機會與振興委員會（WHORC），讚揚特納「協助領導了一場前所未見的努力，改變了我們國家最困頓的社區。」

現年52歲的特納，過去長時間擔任職業美式足球運動員，曾替華盛頓紅人、洛杉磯閃電和丹佛野馬球隊效力9個賽季，退役後曾選上德州眾議員。特納也是川普新政府中，最高階的非裔內閣成員。

川普 美國大選

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