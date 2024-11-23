川普提名伏特任白宮管理及預算局長 實現美國優先
川普今天提名第一任期內領導過白宮管理及預算局（Office ofManagement and Budget）的伏特（Russell Vought）再出任同一職務，並表示他將幫助政府實現美國優先議程。伏特也是「2025計畫」的關鍵人物。
外界對伏特（Russell Vought）並不陌生，他於2020年7月至2021年1月即出任過白宮管理及預算局長，為川普政府效力，負責制定、執行聯邦預算，管理各機構績效工作。
伏特現任保守派智庫「美國復興中心」（Center forRenewing America）主席，該機構由他創辦。同時，他也是保守派智庫傳統基金會（Heritage Foundation）主導的「2025計畫」（Project 2025）共同作者，撰寫有關美國總統行政辦公室章節。
川普（Donald Trump）今天再度提名伏特擔任此一要職，並指出伏特在他第一任期內出色地扮演了這個角色，「我們每新增一項法規就刪減四項法規，這是巨大成功。」
川普也以「積極削減開支者」（aggressive costcutter ）和「放鬆管制者」（deregulator）形容伏特，表示他將幫助政府實施「美國優先議程」（ AmericaFirst Agenda）。
川普還指出，伏特瞭解如何瓦解官僚勢力，將協助把自治權還給人民。
川普日前宣布，電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）、企業家拉馬斯瓦米（VivekRamaswamy）將在新政府領導「政府效率部」。
當時，川普也表示，他們兩人將從「政府外部」對白宮及白宮管理及預算局提供建言。可以預期的是，未來伏特和馬斯克將會有密切合作。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言