確定了！川普提名避險基金富豪貝森特出任財政部長

美國媒體報導，美國總統當選人川普確定提名在耶魯大學任教多年的資深避險基金投資人貝森特（Scott Bessent）為財政部長。

據了解，62歲的貝森特是總部位於康乃狄克州的對沖基金Key Square Group創辦人，他一直在全力爭取川普政府的職位。

川普稱貝森特是「英俊的傢伙」和「華爾街最聰明的人之一」。貝森特上福斯新聞時開玩笑說道，在這兩點上與川普有強烈共識。

華爾街持續密切關注財長人選，關注如何透過關稅重塑全球貿易。

此外，貝森特若出任川普的財政部長，將成為共和黨政府中首位獲得參院確認的同志閣員。