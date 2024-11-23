川普司法部長 改提名邦迪

美國總統當選人川普籌組執政團隊首次換將，爭議不斷的美國前聯邦眾議員蓋茨廿一日宣布退出司法部長提名後，川普當晚即宣布提名佛州前檢察長邦迪出掌司法部，並勉勵她將司法部從遭政治利用打壓異己的工具，帶回打擊犯罪的道路。

川普稱讚邦迪既聰明又強悍，是捍衛「美國優先」的鬥士。川普說，「偏頗」的司法部遭「武器化」，用來打擊他和其他共和黨人；但「現在不會了」，邦迪將帶司法部回到確保「美國再次安全」的重點上。

川普表示，邦迪的檢察官經歷近廿年，對罪犯相當強硬；身為佛州首位女檢察長，邦迪打擊毒品販運並減少芬太尼濫用問題，「在我二○一六年首度當選總統後，她加入鴉片與藥物濫用委員會，一起拯救許多性命」。

蓋茨捲入與未成年人性交易等多項爭議，被聯邦調查但未被起訴，也被國會調查。他廿日赴國會和共和黨籍聯邦參議員閉門會談爭取支持，但廿一日中午宣布退出提名。川普則在自創的「真實社群」發文感謝。

美媒報導前聯準會理事華許是川普新政府財長最熱門人選。（美聯社）

另據華爾街日報廿一日引述知情人士報導，川普正考慮曾是聯準會（Fed）最年輕理事的華許出任新政府財長。兩人廿日在川普的佛州海湖莊園會面時，還談到現任Fed主席鮑爾二○二六年五月卸任時，將由華許接任。

據報導，華許目前是新財長的最熱門人選，但截至廿一日晚間，川普尚未敲定花落誰家。華許二○一八年曾投書該報，批評川普的高關稅計畫恐使美國步上經濟孤立主義道路。