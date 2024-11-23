川普考慮華許出任財長 在鮑爾任期結束後接主席

美國總統當選人川普據傳正考慮任命聯準會（Fed）前理事華許（Kevin Warsh）為財長，並可能讓他在Fed主席鮑爾任期結束時轉任Fed主席，另一名財長大熱門貝森特（Scott Bessent），可能先成為白宮國家經濟委員會（NEC）主席，在華許接掌Fed時再接任財長。

華爾街日報報導，川普20日在海湖莊園與華許會談時，問起華許的關稅立場。其實華許向來批評貿易保護主義政策，2018年曾投書媒體表示，川普的關稅計畫可能導致美國走向「經濟孤立主義」，「可能重創我們的經濟成長前景」。

華許小檔案 圖／經濟日報提供

SPI資產管理公司執行合夥人英尼斯認為，川普找來支持自由貿易的華許，可能暗示他希望把不同觀點整合進執政團隊，提升內閣視角高度和信譽。

彭博資訊引述知情人士指出，川普20日也和貝森特、阿波羅全球管理公司執行長羅旺會面。由於川普很容易改變心意，他的幕僚對人事案都抱持謹慎態度，川普也還在考量如何處理Fed主席職缺，很可能等到接近鮑爾任期在2026年5月屆滿前再做出最終決定。

為了財長人選，川普已開多天閉門會議，知情人士說，川普最近告知盟友和顧問，他迄今面試過的財長人選在他心中都不算「完美」。

川普的盟友認為，川普屬意華爾街偏好的人選，因有助推升股市，同時還要鞏固期盼他全面徵收關稅並擁抱加密貨幣的選民基礎，並且要忠誠、能上電視及有錢。川普也曾暗示，傳統政府資歷反而是扣分，他偏好不需要這份工作、富裕且具創新精神的個人。

相較其他閣員，川普挑選財長過程漫長，因此以衝動行事著稱的他，最後也可能選擇一個從未浮上檯面的人。他迄今選定的一些內閣人選，凸顯他重視能「衝撞」現有體制的程度，例如提名反新冠疫苗的小羅勃甘迺迪為衛生部長、前聯邦眾議員實境秀主持人達菲為運輸部長等，都讓華府驚愕。

不過，川普籌組執政團隊首次換將，爭議不斷的前聯邦眾議員蓋茨21日宣布退出司法部長提名，川普當晚即宣布提名佛州前檢察長邦迪出掌司法部。蓋茨捲入與未成年人性交易等多項爭議，被聯邦調查但未被起訴。