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傳川普擬延攬華許任財長 但條件是要再接聯準會主席

中央社／ 華盛頓21日綜合外電報導
美國總統當選人川普提出延攬聯邦準備理事會前理事華許擔任財政部長的想法。 路透社
美國總統當選人川普提出延攬聯邦準備理事會前理事華許擔任財政部長的想法。 路透社

路透社引述「華爾街日報」（WSJ）今天的報導，消息人士說，美國總統當選人川普提出延攬聯邦準備理事會（Fed）前理事華許（Kevin Warsh）擔任財政部長的想法，但條件是日後他可能要擔任聯準會主席。

報導說，華許20日在川普（Donald Trump）位於佛羅里達州的住所「海湖俱樂部」（Mar-a-Lago）與川普討論這項可能的人事安排。

報導指出，川普也正考慮延攬在耶魯大學（YaleUniversity）執教多年、資深的避險基金投資人班森特（Scott Bessent）領導白宮國家經濟委員會（WhiteHouse National Economic Council），之後可能提名他接替華許出任財長。

川普尚未公布上述人事安排。華爾街日報還提醒，川普仍可能遴選其他人擔任財長。

其他被認為有機會擔任財長的人選還包括：美國阿波羅全球管理公司（Apollo Global Management）共同創辦人羅旺（Marc Rowan）、田納西州聯邦參議員海格提（Bill Hagerty），以及川普往昔主政4年期間全程擔任美國貿易代表的萊特海澤（RobertLighthizer）。

Fed 內閣 川普 美國大選 聯準會

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