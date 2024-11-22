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史提格里茲：川普恐使美國陷入停滯性通膨 世界面臨新冷戰

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
2001年諾貝爾經濟學獎得主史提格里茲（Joseph Stiglitz）。美聯社
2001年諾貝爾經濟學獎得主史提格里茲（Joseph Stiglitz）。美聯社

2001年諾貝爾經濟學獎得主史提格里茲（Joseph Stiglitz）警告，若美國總統當選人川普重返白宮後，推行提高關稅和其他經濟承諾，可能導致美國經濟陷入停滯性通膨，在國際社會則可能使世界秩序益加不穩定，開啟新冷戰。

韓國時報報導，史提格里茲在與全球經濟研究所所長全光宇對話的預錄影片中，表示「關稅將造成通膨，若通膨升高，聯準會（Fed）就將升息」。川普已承諾，會對所有美國進口產品全面課徵至少10%關稅，中國大陸進口商品的稅率則是60%起跳。

史提格里茲不排除其他國家可能報復，「若結合更高的利率、和其他國家的報復，將使全球（經濟）減緩」，「接著你就會得到所有可能世界的最糟結果：通膨、停滯性通膨或成長減速」。

他也警告世界面臨新冷戰，川普可能讓美國與中國大陸之間的貿易與科技爭端加劇，迫使各國選邊站。

川普 美國大選

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