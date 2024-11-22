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川普考慮財長提名華許 並在2026年鮑爾任期結束後接Fed主席

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
曾任聯準會理事的華許傳出可能先做財長，再接聯準會主席。美聯社
曾任聯準會理事的華許傳出可能先做財長，再接聯準會主席。美聯社

川普考慮挑選金融界人士、前聯準會理事華許（Kevin Warsh）擔任財長，而且日後可能在聯準會主席鮑爾的任期在2026年5月結束時接手該職位。知情人士說，川普周三在佛州私人俱樂部海湖莊園（Mar-a-Lago）與華許會談時，討論了這項潛在安排。

華許是財長的領先人選，但截至周四晚上，川普還沒能決定讓誰出任這個舉足輕重的位子。

川普據悉還在考量如何處理聯準會職缺，很可能等到接近鮑爾任期快結束時才做出最終決定。

由於川普很容易改變心意，他的助理對人事案都保持謹慎態度。他也可能不挑華許或貝森特當財長，而找上其他人，像是阿波羅全球管理公司的執行長羅旺（Marc Rowan）。為了財長人選，川普已經開了好多天的閉門會議。

川普周三詢問了華許過去在關稅問題上的立場，後者一直是貿易保護主義政策的批評者。他2018年投稿華爾街日報上表示，川普的關稅計畫可能導致美國走上「經濟孤立主義」的道路。

川普第一次任期時也曾考慮由華許出任聯準會主席，後來選了鮑爾，但在鮑爾升息後對他產生反感。華許長期以來都視為可能接替鮑爾的人選。

律師出身的華許1995年在摩根士丹利展開他的投銀生涯，並於2002年加入小布希政府擔任經濟幕僚，2006年成為最年輕的聯準會理事。

貝森特曾公開表示，川普應僅快宣布他打算選誰來繼任鮑爾，好讓這位聯準會的「影子」主席能把鮑爾削弱成跛腳鴨。部分人士說，川普考正慮任命貝森特領導國家經濟委員會，在華許去聯準會當主席後，再提名貝森特做財長。

川普 美國大選

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