盧比歐掌國務院 美學者：台美交往限制有望再次移除

川普勝選後快節奏公布人士，包括友台議員盧比歐掌國務院。美國學者馬明漢昨天表示，回顧川普第一任期末取消美台交往限制，可以合理推測盧比歐人事案若通過，他將再次撤銷內規，促進雙邊高層正常接觸。

華府智庫「全球台灣研究中心」（Global TaiwanInstitute，GTI）昨天上午舉辦「美國2024年大選後的對台政策」研討會，「美國企業研究所」非常駐研究員馬明漢（Michael Mazza）及GTI非常駐研究員梁安妮（Annie Kowalewski）等出席。

馬明漢回顧，川普第一任期的高層團隊並未過度受限於長期以來制約美台關係的框架。例如，川普政府未將「一中政策」視為限制與台灣交往的障礙。川普任期到了尾聲，時任國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）撤銷美國官員與軍方和台灣交往的限制內規。

2020年川普第一任期時，衛生部長艾薩（AlexAzar）訪台締造歷史，成為1979年台美斷交以來訪台的美國閣員中，總統繼位排序最高的一位。拜登任內，訪台官員多以美國在台協會（AIT）主席羅森柏格為主。

馬明漢表示，如果盧比歐（Marco Rubio）任國務卿的人事案獲參院通過，可能會再撤銷這些內規，使美台官員能夠進行更加正常且頻繁的接觸。

他說，如今川普回鍋，可以預期美台關係更正常化，但更細緻的對台政策走向，應該要觀察川普2.0政府的副手名單，是否包含像第一任期擔任國防部前印太安全事務助理部長的薛瑞福（Randall Schriver），及白宮副國安顧問博明等推動台灣政策的人選。

他指出，這些名單出爐後，將有更多推敲台灣政策的線索。

梁安妮曾在聯邦參議院印太資深分析師3年，也在眾議院外委會任職，負責處理美中戰略競爭及對台政策的立法。她今天指出，川普近期的涉台言論引發關注，例如台灣「偷走」美國晶片生意、台灣應該要為防衛支付費用等。

她認為，就川普過去言行來看，他傾向拋出一些話爭取優勢，實際行為卻完全不同，外界應該關注川普未來的動作，而不是他的言論。

梁安妮也強調，外界往往忘記國會才是真正主導並設定台灣政策前沿機構，台灣關係法仍是美台關係的基礎。

她說，過去4年，國會在台灣問題上扮演了更積極的角色，提出更多具體的要求。此外，在台灣問題上，國會的影響力也越來越強，國務卿人選盧比歐及美準國安顧問瓦爾茲（Mike Waltz）就代表了國會對台灣的強烈支持。

梁安妮也預期，盧比歐對與台灣政府的交流持積極態度，因此他走馬上任後，美國對台交往指引可能變動，以促進與台灣更多高層交流。

她重申，國會是美國政府的獨立分支，也不太願意放權，在台灣政策上更是如此，未來仍會在制定對台政策方面發揮主導作用。