退後原來是向前？蓋茨閃退司法部長提名 政壇活路仍多

涉嫌與未成年少女有性行為，醜聞纏身的美國前聯邦眾議員蓋茨（Matt Gaetz）21日宣布退出司法部長提名，這是美國總統當選人川普勝選後一連串人事任命的首次挫敗；蓋茨與川普以當前爭議不宜影響新政府組成為由，叫停這項任命。華盛頓郵報整理出四大看點，重點是蓋茨政治生涯並未結束，有可能回鍋眾院，甚至可能轉戰佛羅里達州長大位！

第一點：蓋茨宣布退出，難免耗損川普的政治資本，但川普沒差，立刻提名佛羅里達州前檢察長邦迪（Pam Bondi）出掌司法部。蓋茨在與參院共和黨團會談後宣布退選，應該是知道過關無望，乾脆自己打退堂鼓，這種前例不少，避免長官面子掛不住。

第二點：參院共和黨團並非完全橡皮圖章。川普第一任期，各界都看到違逆他意志的共和黨政治人物紛紛退休或落選。這回川普二進宮，參院跑票空間只有四票，大意不得，不容他任意輾壓。

第三點：川普提名一票有爭議的人選擔任內閣部長，蓋茨爭議最大，他提前出局，是否能保送其他人選上壘？不一定。因為蓋茨是閃辭，川普護衛軍還來不及集結，議員尚未見識到反撲的威力，所以在聽證表決時可能會大膽些。

最後是蓋茨的前途。他辭眾議員是第118屆國會，119屆議員將於明年1月3日宣誓就職，他也當選了，屆時能否回鍋就職，眾院過半的共和黨有解釋權。不過，蓋茨一恢復眾議員資格，調查報告就得被迫公開，會造成多大殺傷力，不得而知。現在已傳出，他有意轉戰共和黨大本營佛羅里達州州長。