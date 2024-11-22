川普鐵桿司法部長落馬 蓋茨退出提名

爭議不斷的美國前聯邦眾議員蓋茨（Matt Gaetz）21日退出司法部長提名，這是美國總統當選人川普勝選後一連串人事任命的首次挫敗；蓋茨與川普以當前爭議不宜影響新政府組成為由，叫停這項任命。

蓋茨在社群平台X宣布這項決定，稱川普準備上台至關重要，沒有時間可以浪費，因此他退出提名；川普在社群平台真實社群發文感謝。

蓋茨涉嫌與未成年17歲少女性交易、使用藥物、接受不當饋贈並圖利他人，遭聯邦調查但未被起訴；國會也發動調查，兩黨在聯邦眾議院為了要不要公布蓋茨報告密集攻防。

依照人事任命程序，聯邦參議院將審查蓋茨的人事案，由司法委員會舉行聽證會，邀請蓋茨作證，並由參院行使人事同意權；新國會將於明年1月3日開會，屆時共和黨控制參院多數，預計很快展開人事任命審查程序。

蓋茨是川普鐵桿盟友，川普13日提名蓋茨出任司法部長後，頂著壓力替蓋茨遊說國會議員支持，川普19日還說，不考慮重新提名司法部長。

蓋茨與副總統當選人、俄亥俄州聯邦參議員范斯（J.D. Vance）20日赴國會爭取共和黨籍聯邦參議員的支持，蓋茨在4小時內會晤了數批參議員，尤其是司法委員會成員。

蓋茨21日在X發文稱，昨天與參議員舉行一場很棒的會議，感謝很多人給他的回應與支持，即便現在依然動力十足，但很清楚地是「我的人事任命同意案已經不公平地成為川普－范斯交接團隊重要工作的困擾。」

蓋茨表示，沒有時間可以浪費在沒必要且漫長的華府混戰中，因此「我將退出司法部長提名」，川普的司法部得在就職第一天就做好準備。

川普稍後發文表示，非常感謝蓋茨最近為通過司法部長提名所做的努力；蓋茨做得很好，但也不想讓新政府被干擾；川普最後表達對蓋茨的祝福。