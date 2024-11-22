川普親近人士都在大陸做生意 紐時：美中有轉圜空間

經濟日報／ 編譯徐榆涵／綜合報導

紐約時報分析，美國總統當選人川普提名多位對中鷹派閣員，組建「抗中內閣」，但川普自己旗下機構、他身邊科技富豪等部分顧問卻在中國大陸經商，因此川普上台後對大陸態度，可能比內閣立場有更大轉圜空間。

川普提名的國安顧問到多名部長都主張，不管是安全或經濟領域，都應與大陸全面競爭，包括軍事實力、貿易、科技、情報、人權與台灣議題，美國準國務卿魯比歐、準白宮國家安全顧問沃茲及準國防部長赫塞斯，都是對陸鷹派。

然而紐時指出，有跡象顯示，川普的貿易政策可能考慮對大陸採取更溫和態度，避免拜登任內蒸蒸日上的股市受到衝擊。

例如，川普19日提名盧特尼克出任商務部長並監督美國貿易代表署，盧特尼克曾說支持「較有特定範圍」的關稅，而非像川普競選時主張的全面加徵關稅，他也曾說，川普希望「跟中國達成協議」。盧特尼克9月受訪時表示，關稅是談判工具，加徵關稅目標應該是跟美國本土產品競爭的外國貨品。

紐時分析，川普面對大陸時，比較講究交易而非意識形態，若川普認為結果對美國有利，便會揚言或開徵懲罰性關稅，逼迫對方讓步。

川普本人對待大陸方式，很大程度可能取決於大陸國家主席習近平。習近平可能像其他領導人一樣轉為恭維川普，試圖與他進行個人層面外交。

川普 美國大選

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