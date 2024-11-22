馬斯克揮刀 三方向精簡聯邦政府

美國新政府的外部顧問機構「政府效率部」（DOGE）主管馬斯克與拉馬斯瓦米，投書媒體描繪兩人精簡聯邦政府的計畫，將從撤銷法規、減縮政府與降低成本等三方向著手，並將取消聯邦政府勞工居家辦公政策，要求每周進辦公室五天。這些新措施料將引發新政府和政府勞工工會間的衝突。

馬斯克與拉馬斯瓦米表示，已協助川普政權交接團隊聘用擅長小政府政策的人才，新團隊將與白宮預算管理局（OMB）合作，從撤銷法規、減縮政府與降低成本等三面向著手，並將專注在以現有法規為基礎，透過行政命令，不會推動新的立法。

馬斯克提升政府效率計畫

馬斯克與拉馬斯瓦米說，政府效率部將檢視聯邦政府法令，由川普透過行政命令安排，即時暫停執行部分法規，之後再檢討並撤銷。

兩人也表示，在大幅刪除不必要的聯邦規範後，便能大量裁減政府機構人員。儘管美國總統與政務官依法不得炒公務員魷魚，以保護公務員免遭政治報復，但法規也允許若未針對特定人士，能減少工作團隊數量。

兩人也說，聯邦機關人員必須每周進辦公室五天，這個要求「可能產生我們樂見的自願離職潮：若聯邦雇員不想現身，美國納稅人不該為他們在新冠疫情期間的居家上班特權埋單」。

不過，這個要求可能引發新政府與政府雇員工會間的對立。政府效率部不一定有權直接發布這項命令，工會領袖表示若要更動工作條件，應該透過集體協商，且許多聯邦機構在新冠疫情前便有遠距上班的安排，例如國務院、教育部、財政部及防災等部會員工，能有部分時間在工作現場遠距辦公。

工會領袖批評，馬斯克與拉馬斯瓦米的提案無視聯邦政府運作模式，也會減少吸引人才誘因。

政府效率部也將協助減少每年未經國會同意的約5,000億美元支出，當中包括5.35億美元公共廣播系統、15億美元國際機構補助與撥給進步團體的3億美元。