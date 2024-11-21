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只是想和川普「逗陣」？馬斯克稱內閣人選無意見 美媒爆料打臉

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
馬斯克（左）與川普關係密切，幾乎形影不離。美聯社
馬斯克（左）與川普關係密切，幾乎形影不離。美聯社

馬斯克說，他幾乎沒有對川普內閣人選表示任何意見。

Business Insider報導，馬斯克20日在自家社群平台X貼文說：「明白來說，儘管我對一些內閣人選提供了意見，但許多決策是在我不知情的情況下進行，也百分之百是川普的決策。」

馬斯克回應紐約郵報關於他與準總統川普關係的報導時說：「我很享受與川普共度的時光。我實際的經驗是，他是一個大好人，很有幽默感，從未見過他做任何不好的事。」

不過，馬斯克對內閣人選並未多所置喙的說法，似乎有待商榷；因為根據Axios的報導，早已是川普佛州海湖莊園常客的馬斯克，日前在莊園的一次聚會上，與川普的長期顧問埃普斯坦，就司法部高階官員與白宮法律顧問的任命爆發激烈衝突。

在川普勝選後，馬斯克的政治影響力與日俱增。他是川普競選活動的一大金主，透過自己籌組的美國政治行動委員會（America PAC）捐獻近1.19億美元。

他與川普的緊密連結相當有價值；多家媒體報導，馬斯克參與了川普與烏克蘭總統澤倫斯基的通話；與Google執行長皮伽的通話，馬斯克也沒缺席。

川普也在本月12日宣布，馬斯克將與企業家拉馬斯瓦米共同領導政府效率部；鑒於政府效率部不是正式的政府部會，因此馬斯克不具閣員身分。

內閣 川普 美國大選 馬斯克

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