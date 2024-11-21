希望賀錦麗獲勝！梅克爾回憶錄談川普「著迷普亭」 以商人角度看世界

德國前總理梅克爾在即將出版的回憶錄裡，直白描述過去與川普交手時遇到的挑戰，還說川普在踏入政壇前，是以身為房地產開發商的角度來看待一切。

路透社報導，在川普首次當選美國總統時，梅克爾（Angela Merkel）曾向羅馬天主教教宗尋求與他打交道的建議，希望找到方法說服這位在她眼中充滿房地產開發商成敗心態的人不要退出巴黎氣候協定。

曾領導德國長達16年的梅克爾在她的回憶錄中，詳細描述她在與川普打交道時遇到的困難。她說，在她看來，川普對俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）和其他獨裁者很著迷。

她寫道：「在踏入政壇前，他是以房地產開發商的角度看待一切。每塊土地只能賣一次，如果他沒得到，就會落入他人之手。這就是他看待世界的方式。」

梅克爾寫道，當她詢問教宗方濟各（Pope Francis）要如何與「觀點截然不同」的人打交道時，方濟各立即明白她指的是川普和其有意退出氣候協議的想法。

梅克爾說，教宗告訴她：「折彎、折彎、再折彎，但要確保不會折斷。」

在川普2017年首次宣誓就職時，梅克爾已是全球任職時間最長的民選領導人之一，也是迄今最有影響力的歐盟領袖，她帶領德國和歐洲大陸應對歐元區債務危機、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行和俄羅斯於2014年首度侵略烏克蘭。

當全球有許多人對川普擔任總統感到不安時，梅克爾鎮定自若的舉止和她頻繁援引自由和人權等價值觀的言論，讓一些人稱她是真正的「自由世界領導者」，這個稱號傳統上是為美國總統所保留。

在川普二度贏得美國大選、回鍋白宮前，梅克爾在這本回憶錄中表達她「衷心希望」美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）能夠擊敗川普。

梅克爾的回憶錄「自由：回憶1954-2021」（Freedom: Memories 1954-2021，暫譯）11月26日起將在全球30多個國家出版。