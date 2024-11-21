恐引爆離職潮？馬斯克「政府瘦身計畫」曝光 強制一周5天進辦公室

獲美國總統當選人川普欽點執掌政府效率部（DOGE）的馬斯克與拉馬斯瓦米，20日在華爾街日報發表長文，詳述改革政府的計畫。兩人把矛頭之一指向遠距離辦公人員，稱要求聯邦雇員一周5天進辦公室上班，將引發一波自願離職潮。但事情真會如他們所願嗎？

該文寫道：「如果聯邦雇員不想回辦公室上班，美國納稅人就不該為他們在新冠疫情期間居家辦公的特權埋單。」華爾街日報指出，新政府考慮在1月20日就職後不久就採取初步行動。

聯邦政府是美國最大雇主，據2024年官方統計，擁有230萬名文職雇員，其中超過一半的人因工作性質必須親臨工作場所；其餘人員則可在部分時間遠距離上班，平均有61%的時間是在工作場所度過。

拉馬斯瓦米在X發文預測，如果強制要求返回辦公室全職工作，可能會有多達25%的公務員、相當於57.5萬人會辭職。

馬斯克曾在10月一場市民大會（town hall）中表示，他考慮為被裁員的員工提供特別優厚的資遣補償，可能相當於兩年薪水。他當時說：「重點不是要殘忍，也不是讓人無法支付房貸或其他費用。」

兩人還寫道，DOGE將削減「每年超過5000億美元、未經國會授權的聯邦支出」，包括每年撥給公共廣播公司5.35億美元、撥給國際組織15億美元，以及近3億美元資金，流向「美國計劃生育聯盟」等進步派團體。

不過，DOGE不一定有直接權力要求聯邦雇員回辦公室上班，也不具備單獨削減支出的權力，例如聯邦社會安全與醫療保險等強制性支出，必須經立法與國會批准。