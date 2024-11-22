馬斯克引薦多位科技人士會川普 矽谷菁英為何願意棄現職從政？

美國總統當選人川普近期陸續公布內閣人選，除了很多從新聞界、金融界攬才，現在傳出連矽谷科技精英也對政府工作有興趣，特斯拉執行長馬斯克甚至引薦多位科技圈人士與川普會談，這些人甚至不惜辭去原來的工作也要加入政府，他們究竟打什麼如意算盤？

除了馬斯克，川普可能會考慮任用更多科技圈的精英加入新內閣中。

雖然運輸部長和衛生部長人選已經出爐，但川普先前曾將一名前Uber高層邁克爾（Emil Michael）和川普大金主、前PayPal執行長蒂爾（Peter Thiel）的助手，列入考慮名單當中。另外，還有一些科技高層可能加入由馬斯克主導的「政府效率部」，這也是矽谷科技精英在川普勝選後，提出的願望清單之一。

科技圈擁抱政治

根據《紐約時報》報導，邁克爾對華府並不陌生，他曾在歐巴馬時期擔任白宮學者，並在2009至2011年擔任國防部長蓋茲（Robert Gates）特別助理，2016年川普剛上任時，他也被列為運輸部長的人選之一。

他曾在通訊公司TellMe Networks 和社群網站Klout等科技公司工作，在Uber任職期間，他作為時任首席執行長卡蘭尼克（Travis Kalanick）的營運總裁，協助公司募集數10億美元，並將服務推向全球，儘管最終因多起醜聞於2017年被迫離職。

Uber高層邁克爾（左）與川普合影。取自X@emilmichael

此外，科技界和投資人也曾試圖說服川普，任命奧尼爾（Jim O'Neill）領導衛生部。奧尼爾曾在布希政府期間服務於衛生部，後來與前PayPal執行長蒂爾共事，並在2010年協助創立蒂爾獎學金，鼓勵年輕人跳過大學直接創業。而他也曾是2016年川普第一任期時，食品藥物管理局（FDA）局長候選人之一。

馬斯克成為科技圈進入政府最大推手

《紐約時報》指出，儘管馬斯克並未正式加入川普的交接團隊，但他已成為新政府的顧問之一。

當選副總統的范斯（JD Vance）目前擔任交接委員會成員，他過去作為風險投資人的職業背景，讓他相當熟悉矽谷，這使得科技界相比於金融、石油等其他產業，更容易吸引川普的注意，即使部分建議最終可能不被採納。

知情人士透露，馬斯克的好友、軟體服務公司Palantir聯合創辦人代爾（Joe Lonsdale）上週曾在川普的海湖莊園停留一天，協助馬斯克進行交接事務。代爾告訴交接團隊，他並不打算全職從政，但他和其他科技界好友一直在為馬斯克提供推薦人選。

國防科技新創公司Anduril聯合創辦人拉基（Palmer Luckey），也在馬斯克的推薦下現身海湖莊園，協助川普政府的人事安排。

專家：科技圈盼參與AI和加密貨幣決策

不過，科技圈想加入政府，還有另外一個原因。

加州大學法學院助理院長斯特林（Adam Sterling）向《紐約時報》表示：「這屆政府將在AI和加密貨幣等關鍵技術的規範上作出決策，科技界和風險投資界希望參與這些決策，是理所當然的。」部分科技領袖私下也表示，能參與政府決策非常有吸引力，他們甚至願意辭去現有職務。

然而，也有人不願全職投入，因為這可能迫使他們脫離現有資產或離開公司，導致許多人對政府效率部等非永久性的職位表現出濃厚興趣。

部分科技高層正積極設法與馬斯克建立聯繫，然而，目前還不清楚加入該部門的具體工作負荷和要求。

而川普先前也承諾，如果自己贏得大選，將會成立比特幣和加密貨幣總統顧問委員會，負責為加密幣產業制定透明的監管指引。這項承諾引發加密貨幣界的激烈競爭，多位高層試圖藉由與川普及其盟友的關係，在政府間獲得一席之地。加密貨幣公司Circle執行長阿萊爾（Jeremy Allaire）在訪談中就表示，他有興趣加入該委員會。

另外兩位匿名的高層也透露，他們正尋求各種關係加入委員會，「我不斷跟在川普的圈內人建立良好關係。」

加密貨幣公司Circle執行長阿萊爾。取自X@jerallaire

（本文出自2024.11.20《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）