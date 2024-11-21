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川普選定「美駐北約大使」惠塔克 懂司法但缺國安背景

中央社／ 華盛頓20日綜合外電報導
美國總統當選人川普選定由惠塔克（Matthew Whitaker）出任美駐北大西洋公約組織（NATO）大使。路透
美國總統當選人川普選定由惠塔克（Matthew Whitaker）出任美駐北大西洋公約組織（NATO）大使。路透

美國總統當選人川普選定由惠塔克（Matthew Whitaker）出任美駐北大西洋公約組織（NATO）大使，讓他在北約這個頻遭川普批評的西方民主體制重要基石之中，擔任美方代表。

美聯社報導，前代理司法部長惠塔克的背景是法律和刑事司法，而非聚焦在國外政策和國安上，卻仍準備接手美國全球事務的要職。

在俄烏戰爭仍未落幕下，美駐北約大使一職更顯重要。川普今年稍早曾說，他於第1個總統任期期間曾警告北約各盟友，說他會「鼓勵」俄羅斯攻擊未履行財政義務的北約成員國。川普一再發言攻擊外國援助和維繫多年的國際聯盟，這只是其中一環。

以下為惠塔克簡介：

● 曾任代理司法部長 但時間不長

川普2018年11月將司法部長塞申斯（Jeff Sessions）革職，不久之後便欽點惠塔克代理部長。塞申斯時任司法部長時，因自請迴避特別檢察官穆勒（RobertMueller）在川普2016年競選團隊「通俄門」的調查工作，而讓川普一直耿耿於懷。

惠塔克代理司法部長之職只維持了短短3個月，卻是穆勒調查工作收尾階段最關鍵的3個月。

效忠川普的他曾厲聲批評穆勒的調查工作，出任代理部長之後在一場聯邦眾議院聽證會槓上民主黨人。民主黨陣營擔心他出手妨礙通俄門調查工作，惠塔克雖堅稱自己無意干預，但他欠缺出任司法部長的相關經歷，仍讓他飽受議員的窮追猛打。

惠塔克近期則是頻頻砲轟針對川普的聯邦刑事案件，他經常在福斯新聞與其他共和黨人聯手，直指司法部過去4年遭政治化。

● 北約大使職位極其重要 但惠塔克是誰無人知

惠塔克念書時打過美式足球校隊，出社會後曾在家鄉愛荷華擔任南區聯邦地區檢察官，但在美國國安圈內知道這號人物的並不多。

俄國2014年併吞克里米亞時的北約歐洲盟軍最高統帥、美國空軍退役將領布里德羅佛（PhilipBreedlove）說，美駐北約大使的工作在美國和北約安全架構中「極其重要」，因為他們在這個西方軍事聯盟決策中等於直接代表美國總統。

布里德羅佛說：「最重要的是，大使開口說話時，要有總統等級的可信度。」

布里德羅佛表示，美駐北約大使一職，維安背景並不重要，與美國總統有直接聯繫管道才是重要的。

他說，大使「必須被視為確確實實代表總統的想法。有著總統的信任與信賴，才是這個職位的重點」。

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