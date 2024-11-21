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美參議員警告：馬斯克與中國商業關係緊密 掌美政府大權恐威脅國安

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
美國聯邦參議員布魯門塔。法新社資料照
美國聯邦參議員布魯門塔。法新社資料照

美國聯邦參議員布魯門塔（Richard Blumenthal）在聽證會上警告，億萬富豪馬斯克與中國的商業關係，可能對美國的國家安全構成威脅。

南華早報、科技新聞網站TechTarget報導，參議院司法隱私、技術和法律小組委員會主席布魯門塔，20日在一場有關美國科技公司及其中國關係的聽證會上表示，馬斯克與北京的關係可能會遭到利用。

他表示，「我覺得這非常危險。我認為馬斯克和SpaceX處於這個位置對我們國家安全構成嚴重威脅。」

川普已提名馬斯克領導新成立的「政府效率部」，主要目標是重整聯邦部門，削減政府的監管能力。而特斯拉營收與製造皆仰賴中國。

布魯門塔表示，特斯拉有半數汽車在中國製造，中國的營收占總營收近三分之一；與此同時，美國國防部及其他機構也愈來愈仰賴馬斯克的SpaceX，如今馬斯克又獲得川普承諾，掌握整頓整個聯邦政府的大權。他表示，對美國國安而言，這是「危險的組合」。

布魯門塔也提到，馬斯克不是唯一與中國經濟關係緊密的美國大企業高管，蘋果公司執行長庫克是另一個例子；蘋果營收20%來自中國市場，且80%的供應商都在中國。

布魯門塔警告，美國科技公司與中國的關係，對美國構成「真正的風險」；他指出，若美國企業被迫要在美國國安與中國市場龐大利益之間做出選擇，美國人民可能會懷疑馬斯克、庫克及其他科技業領袖是否會站在美國這一邊。

美國喬治城大學安全與新興科技中心研究員布雷斯尼克（Sam Bresnick）在聽證會中建議，應要求美國企業披露對外國依賴的詳細資訊，包括研發投資、營收比例等，特別是對美國構成戰略風險的國家。

布雷斯尼克提議，美國政府應找出「美中去風險化」最佳平衡點，稱這至關重要，特別是在中國與台灣可能爆發衝突的情況下。

布雷斯尼克說，一旦台海衝突爆發，美國科技公司可能會發現，比起俄烏戰爭初期退出俄國市場，要與中國切斷關係困難得多。包括SpaceX等多家美國企業當時都切斷與俄國的關係，並向烏克蘭提供援助。

布雷斯尼克表示，美國科技企業的營收、製造與研發極少仰賴俄國，因此輕易就可選擇站在美國這一邊；同樣的情況並不適用於中國。

紐約市戰略風險顧問公司（Strategy Risks）執行長石宇（Isaac Stone Fish）也在聽證會中表示，蘋果、特斯拉等美國企業對中國高度曝險，而在中國營運的公司大多須滿足中國政府的要求，才能確保營運順利。

石宇說，美國科技公司長久以來一直試圖在美中之間取得平衡，如今美中兩國政府也都在施壓美國企業選邊站，「時間已所剩不多。」

布雷斯尼克建議國會提出激勵措施與支持供應鏈分散的計畫，減少美國企業對中國製造業的依賴。他強調，應與中國維持部分連結，而非全面脫鉤，「相互依賴可以穩定雙邊關係」。

川普 美國大選

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