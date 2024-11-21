支持者力挺川普內閣名單 稱只有建制派在怕

美國總統當選人川普部分內閣人選因在捍衛法治、國安和公衛的適任性引發質疑，恐在華府面臨激烈的確認審查。不過，川普支持者則是力挺到底，說這份名單讓建制派嚇破膽。

英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，川普內閣人選名單有部分贏得共和、民主兩黨陣營的肯定，國務卿人選盧比歐（Marco Rubio）就是一例。但也有少數人選於近幾個星期一而再再而三地成為負面新聞主角。

一是川普宣布的國防部長人選赫格塞斯（PeteHegseth）。多家媒體報導指稱，赫格塞斯因擔心丟了新差事而支付一筆費用給一名女性，要對方隻字不提赫格塞斯疑似毛手毛腳的指控。

赫格塞斯這名前福斯新聞（Fox News）主持人否認有任何不當行為，堅稱與這名女性發生你情我願的關係。

二是川普衛生部長人選小羅勃甘迺迪（Robert F.Kennedy Jr.）。他的疫苗懷疑論者背景讓製藥業和美國醫學界人士十分緊張，但他砲轟加工食品的態度卻也贏得許多頂尖醫師支持。

三是川普將提名為司法部長的蓋茲（Matt Gaetz）。國會目前有一份有關他過去疑與未成年少女發生性關係的紀律報告，蓋茲否認指控，而他的盟友現正力阻國會公布報告內容。

美國司法部是去年針對指控發動調查，並拒絕予以起訴。42歲的蓋茲人事案一旦過關，就會是司法部的首長。

四是川普內定的國家情報總監（Director of NationalIntelligence）加巴德（Tulsi Gabbard）。批評人士不滿美國情報機構將由一個曾公開質疑這些機構的人掌管；支持者則說，試圖把加巴德形容為俄羅斯資產，等同抹黑這位曾以陸軍預備役（Army Reserve）中校身分在伊拉克服役的軍人。

科技數據公司「梯隊透視」（Echelon Insights）本週的民調發現，川普所有內閣人選自受訪美國民眾間獲得的「淨滿意度」（net favourability）均略勝一籌，蓋茲是唯一例外。

然而，選民對內閣人選的態度反映出他們對川普本人的看法，且並非所有共和黨人都贊同他的選擇。

自稱「永不是川粉」的亞利桑那州民眾艾倫（Michele Allen）告訴BBC說，川普內閣名單讓她「目瞪口呆」。

39歲、從事健保業的她說，選小羅勃甘迺迪出任衛生部長讓她「作嘔」。

然而，支持川普的選民告訴BBC說，在他們眼中，這些對提名人選的批評聲浪，恰恰是讓這些人事案過關的理由。

來自愛荷華州的川粉波奇（David Pautsch）告訴BBC，這份名單「嚇死的就只有建制派人士而已，因為國會的人大多都被收買且腐」。他說：「這些（提名）人選會讓很多人美夢破碎。」

他最後補了一句：「他們都很棒。」