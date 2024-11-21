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川普司法部長人選蓋茨操守報告暫不公布！眾院道德委員會：未達共識

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
美國眾議院道德委員會20日開會，結果未就是否公布準司法部長蓋茨的調查報告達成共識。路透
美國眾議院道德委員會20日開會，結果未就是否公布準司法部長蓋茨的調查報告達成共識。路透

美國眾議院道德委員會20日下午開會，討論是否發布前佛州眾議員、準司法部長蓋茨（Matt Gaetz）的調查報告，委員會主席、眾議員蓋斯特（Michael Guest）在開會投票後表示，委員會尚未就發布達成共識，因此報告暫時不會公布。

道德委員會主席、密西西比州共和黨籍眾議員蓋斯特（Michael Guest）在大約兩小時的會議後對記者表示，「委員會尚未就發布報告達成共識。」

蓋斯特拒絕透露委員會何時再次開會，但指出委員會「從現在到年底定期舉行會議」。

他先前在閉門會議前對記者表示，這份報告並不完整，因此不確定是否應該以任何方式公布調查結果，「這也是我對發布任何未完成的工作成果有所保留的原因之一」。

該委員會中民主黨最高階成員、賓州眾議員懷爾德（Susan Wild）表示，報告問題「已列入議程」，但「完全由主席決定會議如何進行」。

道德委員會調查重點是蓋茨是否有不當性行為或非法吸毒，是否接受不當禮物或試圖阻礙政府對其行為調查等。

該會議召開之際，蓋茨正在國會大廈的另一邊與參議員會面，爭取支持。

蓋茨在9月給道德委員會的一封信中稱，他不再自願參與道德調查，並指責該委員會領導一場「政治報復行動」，並否認與任何未滿18歲的個人發生過性行為。

川普19日在德州SpaceX試射儀式上對記者表示，他不打算撤回蓋茨的提名，可見力挺到底。

川普 美國大選

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