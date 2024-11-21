川普明年初恐對中課徵近40%關稅 可能讓中國經濟成長降1百分點
路透社調查顯示，經濟學家預估，川普新政府明年初可能對中國進口商品課徵近40%的關稅，可能讓中國明年經濟成長最多減少1個百分點。
路透社於11月13日至20日期間，對逾50位經濟學家進行調查，這是自美國總統當選人川普（DonaldTrump）11月5日壓倒性贏得大選以來，路透社首次針對中國經濟的有關調查。
調查顯示，大部分經濟學家預期（包括中國大陸境內及海外的經濟學家），川普將在明年初對中國徵收關稅，他們估計的關稅中位數為38%，預估範圍為15%至60%之間。
大多數受訪經濟學家指出，他們預計2025年初川普不會對中國商品徵收高達60%的關稅，因為這可能加劇美國國內的通膨。
至於中國可能遭遇的衝擊，這份調查預測，美國開徵新關稅，可能導致中國2025年經濟成長減少約0.5至1個百分點。
香港澳盛銀行集團首席大中華經濟學家楊宇霆（Raymond Yeung）表示：「我們預計美國新政府將恢復川普1.0時的計畫。」
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