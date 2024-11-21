川普公布美駐北約大使人選 前代理司法部長惠塔克出任

中央社／ 華盛頓20日綜合外電報導
美國總統當選人川普（Donald Trump）今天表示，他已選定由前代理司法部長惠特克（Matthew Whitaker）出任美國駐北大西洋公約組織（NATO）大使。路透
美國總統當選人川普（Donald Trump）今天表示，他已選定由前代理司法部長惠特克（Matthew Whitaker）出任美國駐北大西洋公約組織（NATO）大使。路透

美國總統當選人川普（Donald Trump）今天表示，他已選定由前代理司法部長惠塔克（Matthew Whitaker）出任美國駐北大西洋公約組織（NATO）大使。

在川普第1個總統任期內，惠塔克曾於2018年11月至2019年2月間代理司法部長一職。

川普在聲明中形容惠塔克「是一位強大的勇士、忠誠的愛國者」，他「將確保美國的利益獲得推進和捍衛」，並「強化與我國北約盟邦的關係，以及在對於和平穩定的威脅面前保持堅定」。

美聯社指出，考量到惠塔克的背景是律師而非外交政策，選擇惠塔克出任駐北約大使非同尋常。

川普 美國大選

延伸閱讀

川普2.0執政團隊大風吹！新財長有1必要條件 前財長點難產原因

洛杉磯通過「庇護城市」條例 美國第2大城市力抗川普移民政策

不斷更新／摔角大亨、政論名嘴、涉性販運者…看爭議滿點的川普2.0內閣名單

近半數收入來自大陸！ 高通：不擔心川普上台後影響在陸業務

相關新聞

川普提名 對中鷹派盧特尼克掌美商務部

美國總統當選人川普十九日宣布，將提名費茲傑羅金融服務公司執行長盧特尼克（Howard Lutnick）出任商務部長。他支...

川普2.0執政團隊大風吹！新財長有1必要條件 前財長點難產原因

「川普2.0」執政團隊提名人選陸續出爐，但備受華爾街及全球市場關注的財政部長人選遲遲未定，在盧特尼克（Howard Lu...

不斷更新／摔角大亨、政論名嘴、涉性販運者…看爭議滿點的川普2.0內閣名單

美國總統當選人川普近日陸續公布內閣成員，包括億萬富翁馬斯克將出任政府效率部首長、威爾斯將成為白宮首位女性幕僚長、最年輕的白宮發言人李維特、強硬派移民官員霍曼將任「邊境沙皇」等備受矚目。

美商務部長盧特尼克出任 估對陸出口管制更嚴苛

美國總統當選人川普提名華爾街投資公司Cantor Fitzgerald執行長盧特尼克（Howard Lutnick）出任...

川普起用馬斯克是把雙刃劍？

對於把構成民主主義根基的大眾視為「絆腳石般的存在」，也許很多人會對此產生違和感。不過，在美國，曾任美聯準(FRB)主席的葛林斯班等支援上述世界觀的經濟界人士被認為出乎意料的多。

洛杉磯通過「庇護城市」條例 美國第2大城市力抗川普移民政策

洛杉磯市議會今天通過「庇護城市」（sanctuary city）條例，嚴禁以地方資源協助聯邦移民當局，凸顯這個美國第2大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。