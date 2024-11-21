川普公布美駐北約大使人選 前代理司法部長惠塔克出任

美國總統當選人川普（Donald Trump）今天表示，他已選定由前代理司法部長惠塔克（Matthew Whitaker）出任美國駐北大西洋公約組織（NATO）大使。

在川普第1個總統任期內，惠塔克曾於2018年11月至2019年2月間代理司法部長一職。

川普在聲明中形容惠塔克「是一位強大的勇士、忠誠的愛國者」，他「將確保美國的利益獲得推進和捍衛」，並「強化與我國北約盟邦的關係，以及在對於和平穩定的威脅面前保持堅定」。

美聯社指出，考量到惠塔克的背景是律師而非外交政策，選擇惠塔克出任駐北約大使非同尋常。