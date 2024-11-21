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川普提名 對中鷹派盧特尼克掌美商務部

聯合報／ 編譯季晶晶、記者胡玉立、陳儷方／綜合報導
費茲傑羅金融服務公司執行長盧特尼克，獲美國候任總統川普提名出任商務部長。（路透）
費茲傑羅金融服務公司執行長盧特尼克，獲美國候任總統川普提名出任商務部長。（路透）

美國總統當選人川普十九日宣布，將提名費茲傑羅金融服務公司執行長盧特尼克（Howard Lutnick）出任商務部長。他支持川普所提對中國大陸進口商品課徵百分之六十關稅政策，預計對大陸出口管制也將更嚴苛。

川普在社群媒體發文表示，「我很高興地宣布，費茲傑羅金融服務公司（Cantor Fitzgerald）董事長兼執行長盧特尼克將加入我的政府，擔任美國商務部長。他將領導我們的關稅和貿易議程，此外將直接負責美國貿易代表辦公室的工作。」

針對川普陸續公布內閣人事安排，經濟部長郭智輝昨在立法院經濟委員會指出，內閣人選對中國立場偏向強硬，「我們必須非常審慎觀察，他們兩個打架我們站在旁邊看，先看他怎麼出手，我們才能取得較好的方法因應。」現在還無法預測未來會如何，但經濟部有在思考各種情境及因應方案，境外關內也是因應方案之一。

經濟部統計處長黃于玲則說，上次美中貿易戰開啟後，不少台商把產能移回到台灣，提高國內生產，或在台灣新增生產線，台灣因為美中貿易戰而獲益，不過，廠商會如何因應下一回合的美中貿易戰，目前還很難說。

六十三歲的盧特尼克是川普在華爾街主要支持者之一，目前是川普交接團隊的共同主席。他協助川普與金融界溝通，並擁護其民粹主義主張，他領導的費茲傑羅公司倡導加密貨幣。

盧特尼克倡議大範圍徵收關稅，他在九月表示，「關稅是總統可用的了不起工具，我們需要保護美國工人」。川普競選時提議對大陸商品徵收百分之六十的關稅，並對其他所有進口商品徵收百分之廿關稅，盧特尼克表示支持。

盧特尼克強調，高通膨是對自己人民最卑鄙的行徑，美國製造業工作流失並離岸外包至大陸，還指責美國芬太尼問題源自大陸。這種致命藥物毒性勝過海洛因數倍，每年導致數以萬計的人服藥過量致死，他說，「中國正從內部攻擊美國」。

盧特尼克最初被認為是財政部長優先人選，如今被提名執掌規模較小的商務部，商務部主要目標是促進就業和經濟成長、提振美國產業，在扶植美國半導體業和減少對亞洲依賴的政策中扮關鍵角色。

在現任總統拜登執政下，商務部針對量子運算與半導體製造等關鍵技術加強出口管制，目標對準大陸等競爭對手。即將上任的川普政府對此立場可能更加嚴苛。

此外，和盧特尼克共同擔任川普交接團隊主席的世界摔角娛樂公司（ＷＷＥ）前執行長琳達．麥馬洪（Linda McMahon）十九日也獲川普提名為教育部長。麥馬洪是川普的金主，獲選執掌川普宣稱將廢除的教育部。

川普 美國大選

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