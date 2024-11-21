美商務部長盧特尼克出任 估對陸出口管制更嚴苛

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
川普提名馬斯克公開力挺的Cantor Fitzgerald執行長盧特尼克（圖）出任商務部部長。（路透）
川普提名馬斯克公開力挺的Cantor Fitzgerald執行長盧特尼克（圖）出任商務部部長。（路透）

美國總統當選人川普提名華爾街投資公司Cantor Fitzgerald執行長盧特尼克（Howard Lutnick）出任商務部部長。他將掌理美國關稅和貿易政策，預計對中國大陸出口管制將更加嚴苛。

川普19日在社群平台Truth Social上發文表示：「我很高興地宣布，Cantor Fitzgerald董事長兼執行長盧特尼克將加入我的政府，擔任美國商務部長。他將領導我們的關稅和貿易議程，此外將直接負責美國貿易代表辦公室的工作。」

63歲的盧特尼克是川普在華爾街聲勢最大支持者之一，在競選期間，他協助川普與金融界溝通，並擁護其民粹主義議程，在全美各地奔走，痛斥國內製造業崗位轉移至海外，抨擊「沿海菁英」在電動車問題上「胡言亂語」，並強調高通膨是「對自己人民最卑鄙的行徑」。

商務部主要業務是提振美國產業，在扶植美國半導體產業和減少對亞洲依賴政策中扮演關鍵角色。在現任總統拜登執政下，美國商務部針對量子運算與半導體製造等關鍵技術加強出口管制，目標對準大陸等競爭對手。即將上任的川普政府對此立場可能更加嚴苛。

盧特尼克已表達支持川普對大陸進口貨課徵60%關稅，及對所有其他進口貨課徵10%關稅。

盧特尼克自賓州哈弗福德學院經濟系畢業後，就一直在Cantor Fitzgerald工作，他年輕時遭逢多起人生悲劇，念高中時喪母，上大學第一周又失去父親；2001年9月11日紐約世貿中心遭恐怖分子攻擊時，盧特尼克正在那裡工作，當時他的600多名同事都葬身世貿大樓。

之前盧特尼克傳出與貝森特角逐財長一職，盧特尼克擁有川普大金主馬斯克的支持，但川普宣布由盧特尼克擔任商務部長，終結兩人之間的競爭。

川普 美國大選

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