洛杉磯通過「庇護城市」條例 美國第2大城市力抗川普移民政策

洛杉磯市議會今天通過「庇護城市」（sanctuary city）條例，嚴禁以地方資源協助聯邦移民當局，凸顯這個美國第2大城市正準備力抗總統當選人川普的移民政策。

英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，除了市議會，洛杉磯的公立學校體系也在一系列緊急決議中，重申作為保護非法移民、LGBTQ學生「庇護所」的立場。

這些舉動很可能讓洛杉磯與即將上任的川普政府正面衝突，川普將於2個月後宣誓就職，並矢言在重返白宮後展開大規模遣返行動。

預計將受命掌管邊境事務的「邊境沙皇」霍曼（Tom Homan），曾敦促庇護城市別妨礙聯邦當局對移民的執法行動。

「庇護城市」一詞在美國已流行超過十年，專指對聯邦移民當局協助設限的城市。

根據國家廣播公司新聞網（NBC News）的洛杉磯新聞台報導，洛杉磯市議會通過「庇護城市」條例的目的，是將2019年的行政命令升格為城市法律，這項條例禁止使用城市資源執行移民法規，也禁止與聯邦移民當局合作。

市議員拉曼（Nithya Raman）在表決前接受BBC美國合作夥伴哥倫比亞廣播公司（CBS）採訪時表示，這項條例將能「避免聯邦移民執法單位進入城市設施或利用城市資源來執行移民法規」。

這項條例也將禁止移民當局與城市官員和機構之間共享某些數據。

洛杉磯的「庇護城市」條例將在市長巴斯（KarenBass）簽署後生效。

波士頓、紐約市等多個城市官員也承諾，不會分配地方資源來協助聯邦移民當局執法。