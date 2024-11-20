聽新聞
0:00 / 0:00
川普內定麥馬洪任教育部長 擬將教育權責送回各州
美國總統當選人川普內定「世界摔角娛樂公司」前執行長琳達．麥馬洪（Linda McMahon）為教育部長，由她來帶領這個川普主張要廢除的教育部，擬將聯邦教育權責送回州政府。
法新社報導，川普在聲明中將這位世界摔角娛樂公司（World Wrestling Entertainment, WWE）前總裁兼執行長描述為「家長權的強力倡導者」，並矢言「我們要將教育權責送還各州，琳達將帶頭努力」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言