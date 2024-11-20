川普內定麥馬洪任教育部長 擬將教育權責送回各州

美國總統當選人川普內定「世界摔角娛樂公司」前執行長琳達．麥馬洪（Linda McMahon）為教育部長，由她來帶領這個川普主張要廢除的教育部，擬將聯邦教育權責送回州政府。

法新社報導，川普在聲明中將這位世界摔角娛樂公司（World Wrestling Entertainment, WWE）前總裁兼執行長描述為「家長權的強力倡導者」，並矢言「我們要將教育權責送還各州，琳達將帶頭努力」。