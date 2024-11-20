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盧特尼克將任美商務部長 預計對中出口管制更嚴苛

中央社／ 華盛頓19日綜合外電報導

美國準總統川普今天再公布未來閣員人選，任命對中國強硬派的盧特尼克（Howard Lutnick）出任商務部長，他將掌理美國關稅和貿易政策，預計對中出口管制將更加嚴苛。

盧特尼克目前是川普交接團隊的共同主席，最初被認為是出任財政部長的領先人選，目前是金融服務公司費茲傑羅（Cantor Fitzgerald）執行長。

盧特尼克被提名執掌規模較小的商務部，商務部的功能在提振美國產業，在扶植美國半導體產業和減少對亞洲依賴的政策中扮演關鍵角色。

在現任總統拜登執政下，美國商務部針對量子運算與半導體製造等關鍵技術加強出口管制，目標對準中國等競爭對手。即將上任的川普政府對此立場可能更加嚴苛。

盧特尼克已表達支持川普對中國進口貨課徵60%關稅，及對所有其他進口貨課徵10%關稅。

這兩項是川普的提案之一，共和黨籍的川普將以此對付「多年來敲我們竹槓」的國家。

在川普第一任期時，他對中國進行關稅戰，美國貿易代表署對這個全球第二大經濟體加徵關稅。

盧特尼克曾感嘆美國製造業工作流失並離岸外包至中國。他10月接受Podcast主持人龐普里阿諾（AnthonyPompliano）訪問時說：「我完全支持川普。」

在這次訪談中，他也猛烈抨擊沿岸精英對電動車問題「胡言亂語」，並指責美國芬太尼（Fentanyl）源自中國。

這種致命藥物毒性勝過海洛因數倍，每年導致數以萬計的人服藥過量致死。

他控稱：「中國正從內部攻擊美國。」

盧特尼克最初被看好接掌財政部，針對這一職位的爭論上週末成為公眾關注之事。

川普的衛生部長人選小羅勃甘迺迪（Robert F.Kennedy Jr.）力挺盧特尼克，在社群媒體表示，沒人比他更提倡比特幣了。

世界首富馬斯克（Elon Musk）也支持盧特尼克出任財長，並稱另一位主要競爭者、對沖基金經理人貝森特（Scott Bessent）是「一成不變的選擇」。

除了擔任費茲傑羅執行長外，盧特尼克也帶領金融科技公司BGC Group和房地產公司Newmark Group。

根據費茲傑羅官網上的簡歷，他畢業於哈佛學院（Haverford College），擁有經濟學學位。

川普 美國大選

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