力挺到底！川普：不考慮重新提名司法部長人選

美國前佛州眾議員、準司法部長蓋茨（Matt Gaetz）身陷性醜聞風暴，總統當選人川普19日被問及是否重新考慮司法部長人選時，川普直接回應「不會」。

川普19日前往德州，陪同特斯拉執行長馬斯克觀看SpaceX的星艦（Starship）太空船第六次試射。當被記者問及是否正在重新考慮蓋茨的提名案時，川普表示「不會」。

蓋茨因涉嫌不當性行為遭到眾院道德委員會調查，道德委員會預計20日開會決議有關蓋茨調查報告的後續步驟。蓋茨宣布辭去眾議員後，眾院不再對他具有管轄權，報告實際上已失效。