力挺到底！川普：不考慮重新提名司法部長人選
美國前佛州眾議員、準司法部長蓋茨（Matt Gaetz）身陷性醜聞風暴，總統當選人川普19日被問及是否重新考慮司法部長人選時，川普直接回應「不會」。
川普19日前往德州，陪同特斯拉執行長馬斯克觀看SpaceX的星艦（Starship）太空船第六次試射。當被記者問及是否正在重新考慮蓋茨的提名案時，川普表示「不會」。
蓋茨因涉嫌不當性行為遭到眾院道德委員會調查，道德委員會預計20日開會決議有關蓋茨調查報告的後續步驟。蓋茨宣布辭去眾議員後，眾院不再對他具有管轄權，報告實際上已失效。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言