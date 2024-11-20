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福斯主持人達菲 接美運輸部

聯合報／ 編譯顏伶如、劉忠勇／綜合報導
達菲。（美聯社）
達菲。（美聯社）

美國總統當選人川普十八日宣布，將提名共和黨籍前威斯康辛州聯邦眾議員達菲任運輸部長，以開啟美國「旅遊黃金時代」。他成為福斯新聞旗下第二位進入川普新政府，川普十二日才宣布將提名赫塞斯任國防部長。

五十三歲的達菲一九九○年代參加實境秀並結識妻子。兩人一九九九年結婚，育有九名子女。

達菲二○○二年獲時任威州州長麥卡勒姆任命為地方檢察官；二○一○年憑藉「茶黨」風潮當選威州聯邦眾議員，該年期中選舉，共和黨在眾院大獲全勝。

達菲二○一九年以照顧有心臟疾病的女兒和他一大家子為由離開眾院，在眾院近九年期間待過金融服務委員會和「保險與住宅小組委員會」。現任美國「福斯財經」節目的共同主持人。他是最常在有線電視新聞上為川普辯護的幾位人士之一。川普前年請達菲參選威州州長，但他再以家庭因素婉拒。

二○一七年二月達菲接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時表明，他支持川普的移民及旅行禁令。達菲二○一八年則聲稱，歐洲、中國大陸、加拿大和墨西哥對美國徵收報復性關稅，以應對川普第一任總統時的關稅，某種程度上犯下「經濟恐怖主義」。

川普十八日稱讚達菲能與民主黨人合作掃除立法障礙，建造明尼蘇達州史上最大的道路與橋梁工程項目，「獲跨黨派的敬佩」。達菲還計畫藉由取消對飛行員的DEI（多元、平等、共融）政策強化飛安，「實現我們的使命，開創旅遊黃金時代，注重安全、效率及創新。最重要的是，他將大大提升所有美國人的旅行體驗」。

川普 美國大選

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