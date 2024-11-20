計畫大規模驅逐非法移民 川普：將宣布緊急狀態

美國總統當選人川普十八日凌晨約四時在自創社群媒體「真實社群」寫道，為了落實他大規模驅逐非法移民的計畫，明年上任後打算宣布進入緊急狀態，並以某種形式動用美國軍事資產。

保守派團體「司法觀察」主席、時事評論員費頓最近在真實社群貼文指稱，川普回任後將祭出前述措施。川普十八日回應證實「沒錯」（TRUE）。

川普在總統選戰造勢時，曾一再矢言只要他再當總統，將派國民兵協助美國移民與海關執法局（ICE）執行大規模驅逐非法移民出境的措施。

美國新聞周刊十八日報導，川普四日、即總統大選正式投票前夕造勢時宣稱，大規模驅逐非法移民出境的法源來自一七九八年的「外敵法」（The Alien Enemies Act），授權總統驅逐被視為對美國懷有敵意的外籍人士，以利盡快將黑幫分子或毒梟驅逐出境。

卅九歲、川普的移民議題顧問米勒曾表明，川普第二任尋求將驅逐的移民人數增十倍，達每年一百多萬人。米勒主張採取強硬的移民政策，川普已宣布將提名他擔任白宮副幕僚長。

米勒支持在美國邊界築圍牆與建大型臨時收容所。他去年十一月接受紐約時報專訪時提到，將用軍方資金設這類移民收容設施，在這些移民的案件還在跑流程時，他們就先在收容所等候，跑完流程後即可遣返至其他國家。

美國國家廣播公司（NBC）十六日引述接近川普團隊的消息人士報導，川普新政府會將中國大陸籍的役齡男性非法移民，列入首批驅逐出境的目標群體之一，理由是他們對美國國安構成潛在風險。另據外媒報導，美國法院已下驅逐令的非法移民和有犯罪紀錄的非法移民，也被列為優先遣返對象。

美國皮尤研究中心依據前年社區調查結果發現，前年美國非法移民增至一一○○萬人，占全部外國移民的二成三；另據多個統計來源，過去兩年可能進一步增加。去年十二月約五十萬名新移民經兩項聯邦計畫取得入境許可，這些人傳統上被視為非法移民，但幾乎未納入在前年估算的數據中。

美國境內非法移民愈來愈多，引發經濟、社會、法律及人道等多個層面的問題。但川普計畫利用緊急狀態下的權力，使專家擔憂衍生的法律與後勤問題，尤其是前所未有地派軍隊執法，以及非法移民在靜候法院聽證會前可能會被拘留。

川普新政府若真的這麼做，地方上的州長是否有阻止他的法律選項有待釐清。美國明尼蘇達州聖保羅的密契爾哈姆萊法學院教授阿科斯達直言，這樣調動軍隊某種程度上是前所未聞。民主黨籍伊利諾州州長普里茨克則認為，在美國國內派兵的構想似乎沒必要，可能既違憲又違法。