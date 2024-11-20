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「加高戰事升級階梯」 準國安顧問沃茲批拜登

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導

法新社十九日報導，川普宣布將提名出任白宮國安顧問的沃茲，則對福斯新聞抨擊拜登同意基輔用陸軍戰術飛彈系統（ATACMS）深入攻擊俄羅斯本土的決定。沃茲說，這是又一次將「戰事升級階梯」加高，沒人知道它會到哪。

川普本人迄未公開對此置評。其華裔發言人、明年一月將成為白宮聯絡室主任的史蒂芬張則說，為了以談判方式使俄烏戰爭和平落幕，「唯有」川普能讓交戰雙方一起坐下來致力結束這場戰爭並停止殺戮。

川普第一任時的代理國家情報總監格瑞尼爾也在社群媒體X寫道，「沒人料到喬．拜登將在政權交接期間升高這場戰爭」，「這都是為了政治（考量）」。

川普日前當選後，格瑞尼爾尚未獲得任何一官半職，雖然一度傳出他可能獲拔擢接任國務卿，但最後卻被佛州聯邦參議員魯比歐捷足先登。

紐約時報十八日引述美國官員及分析家報導，預料拜登政府這項政策轉變，並不會大幅改變烏俄戰爭的進程。此一「綠燈」會否延續，還要看川普新政府意向。目前尚不清楚川普明年就任後，將會保留多少拜登政府對烏克蘭的政策。

川普 美國大選

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