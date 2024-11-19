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席捲美國、英國體壇！魔性「川普舞」掀模仿潮 運動員嗨跟風

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席捲美國、英國體壇！魔性「川普舞」掀模仿潮 運動員嗨跟風

聯合報／ 編譯茅毅／即時報導
美國總統當選人川普（右）10月在選戰期間造勢時，和支持他的南達科他州州長諾姆（左）在台上隨著音樂起舞。他日前宣布將提名諾姆擔任新政府的國土安全部長。美聯社
美國總統當選人川普（右）10月在選戰期間造勢時，和支持他的南達科他州州長諾姆（左）在台上隨著音樂起舞。他日前宣布將提名諾姆擔任新政府的國土安全部長。美聯社

法新社18日報導，近1周來，北美洲及英國的球星等運動員都跟風這波「川普舞」（Trump dance）熱潮。

川普舞就是美國總統當選人川普在這次總統選戰造勢時，在台上雙手握拳來回揮舞，同時輕微扭腰擺臀的簡單動作。

例如格鬥好手瓊斯（Jon Jones）16日在紐約麥迪遜花園廣場舉行的終極格鬥冠軍賽（UFC）打敗對手米歐西奇（Stipe Miocic）後，就在現場觀戰的川普面前不遠處跳起川普舞，並舉起自己的重量級冠軍腰帶秀給川普看。

足球球星普里希赫（Christian Pulisic）18日在中北美洲與加勒比海足球協會國家聯賽，身披美國國家隊戰袍對戰牙買加國家隊。他為美國隊先馳得點後，隨即衝到場邊和隊友一起跳川普舞。

英國女子高爾夫球好手赫爾（Charley Hull）最近也在美國佛州鵜鶘高球俱樂部舉行的安尼卡高球賽時，在球道上即興跳起川普舞。

川普 美國大選

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