遠離川普新招？美國郵輪公司推「4年避世之旅」 一人獨住開天價843萬

川普（Donald Trump）再度當選美國總統，自2025年1月底上任，美國一間郵輪公司在大選後就搞笑推出最長4年的「避世之旅」，讓旅客可以在美國以外到處遊歷，多達147個國家，在這4年間出走。

總部位於佛羅里達州的郵輪公司Villa Vie Residences，在美國大選結果出爐之後的11月7日發布新聞稿，宣告推出名為Tour La Vie的新項目，讓旅客可以住在郵輪上，由1年至4年不等。

項目名字也甚有言外之意，其中1年之旅名為「逃避現實」（1-Year Escape from Reality），2年之旅取名「中期之選」（2-Year Mid-Term Selection），疑似意指2年後的美國中期大選。

3年之旅名為「除家以外任何地方」（3-Year Everywhere but Home），還有4年之旅取名「向前跳轉」（4-Year Skip Forward）。

根據郵輪公司網站公布，在郵輪上居住4年、兩人一間房的價錢為每人159,999美元（約新台幣518萬元），一人獨住的價錢則為每人259,999美元（約新台幣843萬元）。

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CEO：無政治立場

郵輪公司行政總裁Mikael Petterson向新聞周刊（Newsweek）指，早在美國大選結果出爐前，公司就已經準備好這個宣傳計劃，誰人當選也一樣會推出，他指「不管誰贏，都有國家一半人口不高興。」

他稱「老實說，我們沒有什麼政治立場，我們只想讓那些感受到威脅的人有辦法出走。」

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文章授權轉載自《香港01》