快訊

塞了1小時！國道1號彰化南下4車追撞1傷 車輛回堵3公里

明後水氣增、溫度降！北部濕涼19度 下周迎更強冷空氣

趙少康摔跤撞到「這一處」 心臟手術執刀醫生魏崢嚇壞、曝目前狀況

與川普通話 泰國總理貝東塔：準備好和美國合作「歡迎到訪」

中央社／ 曼谷19日專電
泰國總理貝東塔19日早上在總理府內和美國總統當選人川普通話。（泰國總理府提供）中央社記者呂欣憓曼谷傳真 113年11月19日 中央通訊社
泰國總理貝東塔19日早上在總理府內和美國總統當選人川普通話。（泰國總理府提供）中央社記者呂欣憓曼谷傳真 113年11月19日 中央通訊社

泰國總理貝東塔今天和美國總統當選人川普通話，貝東塔祝賀川普勝選並表示泰國準備好和美國合作，也已準備好歡迎川普到訪。

泰國總理府今天發布新聞稿指出，貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）今天早上9時50分在總理府內和川普（Donald Trump）通電話，貝東塔祝賀川普勝選並表示泰國已經準備好和美國合作。

貝東塔表示，希望泰國和美國在未來有機會可以透過兩國高階官員訪問時交換意見，泰國已經準備好歡迎川普到訪。

泰國總理府發言人吉拉育（Jirayu Houngsub）轉述，川普除了表達感謝之外，也稱讚泰國是個美麗的國家，川普詢問了泰國的狀況，並稱讚貝東塔所做的事情。

川普 泰國 美國大選

延伸閱讀

Yahoo財經高峰會 川普2.0引全球關注 關稅、通膨、轉型成美國新挑戰

川普長子：父親就職前 拜登試圖引爆第3次世界大戰

法前總統歐蘭德：川普正在準備「烏克蘭的投降」

川普對晶片法態度 決定新冷戰勝敗

相關新聞

與川普通話 泰國總理貝東塔：準備好和美國合作「歡迎到訪」

泰國總理貝東塔今天和美國總統當選人川普通話，貝東塔祝賀川普勝選並表示泰國準備好和美國合作，也已準備好歡迎川普到訪

全球力推淨零轉型 學者分析： 恐因「川普2.0」出現變數

全球推動淨零轉型，不過學者坦言，川普這次重返白宮，並延續先前的能源政策路線，恐怕對全球能源轉型帶來變數。此外學者也警告，...

川普長子：父親就職前 拜登試圖引爆第3次世界大戰

總統當選人川普長子小唐諾‧川普(Donald Trump Jr.)指控說，拜登總統打算在他父親就職之前，就引爆第三次世界...

紐時：提名加巴德掌總監 凸顯川普對情報圈戒心

美國總統當選人川普提名前民主黨眾議員加巴德出掌18個情報機構上級的國家情報總監要職。找觀點迥異傳統美國主流的加巴德入閣，...

川普對晶片法態度 決定新冷戰勝敗

川普贏得總統大選後，他競選期間的言論立場一一被仔細檢視，在他對「晶片法案」(CHIPS)的看法中，川普指責台灣「偷走」了...

川普與馬斯克「黏著著」！今共同出席SpaceX星艦第6次試射

Politico報導，美國總統當選人川普19日將前往太空探索科技公司SpaceX在德州的發射場，與創辦人馬斯克一同觀看大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。