與川普通話 泰國總理貝東塔：準備好和美國合作「歡迎到訪」
泰國總理貝東塔今天和美國總統當選人川普通話，貝東塔祝賀川普勝選並表示泰國準備好和美國合作，也已準備好歡迎川普到訪。
泰國總理府今天發布新聞稿指出，貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）今天早上9時50分在總理府內和川普（Donald Trump）通電話，貝東塔祝賀川普勝選並表示泰國已經準備好和美國合作。
貝東塔表示，希望泰國和美國在未來有機會可以透過兩國高階官員訪問時交換意見，泰國已經準備好歡迎川普到訪。
泰國總理府發言人吉拉育（Jirayu Houngsub）轉述，川普除了表達感謝之外，也稱讚泰國是個美麗的國家，川普詢問了泰國的狀況，並稱讚貝東塔所做的事情。
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