快訊

羅志祥才警告別犯錯！男偶像「小林柏宏」爆兩度劈腿 女友見性愛片轟噁心

外資買超106億 最受青睞的竟是這兩類股

明後水氣增、溫度降！北部濕涼19度 下周迎更強冷空氣

川普、馬斯克兄弟情恐面臨考驗 6大潛在裂痕：誰是老大？

中央社／ 華盛頓19日綜合外電報導
美國總統當選人川普與世界首富馬斯克。 法新社
美國總統當選人川普與世界首富馬斯克。 法新社

美國總統當選人川普與世界首富馬斯克的「兄弟情誼」能撐過兩人對重大政策的歧見，以及他們各自的火爆性格嗎？法新社列出兩人可能產生摩擦的6個領域。

●誰是老大？

馬斯克（Elon Musk）把他的公司當作個人領地經營，在公司內他的權威鮮少受到挑戰。川普（Donald Trump）則要求完全的忠誠，且過去曾為和別人共享鎂光燈而感到惱火。

●氣候變遷

馬斯克於2004年投資電動車大廠特斯拉（Tesla），部分原因在於對全球暖化感到擔憂。川普則稱氣候變遷是場「騙局」，外界普遍預期他上台後將再次退出巴黎協定（Paris Accord）。

●能源轉型

馬斯克對能源轉型下了大賭注，川普競選時卻承諾實現「鑽吧，寶貝，鑽吧」的支持化石燃料口號，外界預期他將批准新的化石燃料基礎建設和開發許可，甚至可能向石油和天然氣公司開放受保護的聯邦土地。

●對中國態度不同調

川普對中國採取強硬立場，並帶來世界兩大經濟體再度打起貿易戰的風險。

中國是特斯拉的主要市場，特斯拉在當地不僅擁有一座超級工廠（Gigafactory），也試圖與其他迅速成長的中國國產電動車製造商競爭。

馬斯克不曾對中國共產黨發表負面評論，讓他與川普提名入閣的抗中鷹派不同調，例如預計出任國務卿的聯邦參議員盧比歐（Marco Rubio）。

●政府效率部受到牽制

川普指派馬斯克領導「政府效率部」（DOGE），負責大刀闊斧削減政府支出，然而幾乎可肯定他將面臨激烈政治反彈，甚至是來自共和黨人的阻力。

●科技巨擘的利益衝突

馬斯克與矽谷科技巨擘的複雜關係和個人競爭可追溯至數十年前，外界預計他在川普政府任職，將面臨無數利益衝突。

馬斯克自己擁有人工智慧（AI）公司，但若川普支持OpenAI，他會坐視不管嗎？如果川普重視亞馬遜（Amazon）創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）的意見，馬斯克是否能忍受旗下太空探索科技公司（SpaceX）的競爭對手接近白宮核心圈？

川普 美國大選 馬斯克

延伸閱讀

新加坡總理黃循財與川普通話 盼與美深化互信合作

川普長子：父親就職前 拜登試圖引爆第3次世界大戰

習近平點名賴清德 港媒：希望川普不要和賴走太近

中國駭客事件威脅國安 美參議院小組將舉行聽證會

相關新聞

好心情藏不住！「川普魔性舞步」席捲體壇 球星、運動員爭相跟風

美國總統當選人川普的招牌舞步近來掀起一股模仿熱潮，不少體育明星紛紛在進球得分或贏得比賽時模仿起川普雙手握拳來回揮動，搭配...

遠離川普新招？美國郵輪公司推「4年避世之旅」 一人獨住開天價843萬

川普（Donald Trump）再度當選美國總統，自2025年1月底上任，美國一間郵輪公司在大選後就搞笑推出最長4年的「避世...

川普、馬斯克兄弟情恐面臨考驗 6大潛在裂痕：誰是老大？

美國總統當選人川普與世界首富馬斯克的「兄弟情誼」能撐過兩人對重大政策的歧見，以及他們各自的火爆性格嗎？法新社列出兩人可能...

與川普通話 泰國總理貝東塔：準備好和美國合作「歡迎到訪」

泰國總理貝東塔今天和美國總統當選人川普通話，貝東塔祝賀川普勝選並表示泰國準備好和美國合作，也已準備好歡迎川普到訪

全球力推淨零轉型 學者分析： 恐因「川普2.0」出現變數

全球推動淨零轉型，不過學者坦言，川普這次重返白宮，並延續先前的能源政策路線，恐怕對全球能源轉型帶來變數。此外學者也警告，...

川普長子：父親就職前 拜登試圖引爆第3次世界大戰

總統當選人川普長子小唐諾‧川普(Donald Trump Jr.)指控說，拜登總統打算在他父親就職之前，就引爆第三次世界...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。