承諾不挾怨報復！川普和解撕破臉名嘴 撂話「每人最多3次機會」

MSNBC節目主持人斯卡伯勒（Joe Scarborough）與布里辛斯基（Mika Brzezinski）出乎意料與「朋友變仇人」的美國總統當選人川普會面，這次和解凸顯批評人士似乎正在改變報導川普的立場，重回川普陣線；而川普在其他專訪也直言回鍋白宮不會挾怨報復，稱每個人都有3次機會，不過「第4次就是我的底線」。

每日野獸報報導，斯卡伯勒與布里辛斯基曾與川普交情匪淺，但在川普第一任期後成為最尖銳的批評者，雙方就此撕破臉。

然而，華盛頓郵報報導，MSNBC晨間節目「早安，喬」（Morning Joe）證實，睽違7年後，雙方再度於15日拜訪海湖莊園與川普見面，布里辛斯基也說彼此都同意「恢復溝通」，這項聲明令外界十分訝異。

斯卡伯勒透露，雙方談論許多議題，包括墮胎、大規模驅逐移民，以及對政治對手和媒體進行報復的威脅，儘管在很多問題沒有達成一致。

華郵描述，這項聲明凸顯媒體正在重新評估報導川普的方式。川普也說，預測會有更多曾經的批評者重新回到川普陣線。

除此之外，川普近日接受福斯數位新聞網（Fox News Digital）訪問，承諾自己不會挾怨報復對自己不公平的媒體。

他說，我不想尋仇、作秀或對付那些對我非常不公平，甚至很壞的人，「我總是給別人第2次甚或第3次機會，但絕不會給第4次機會，這就是我的底線」。並稱認為自己現在「顯然占上風」。

許多川普批評者擔心，在他宣誓就職後，可能會遭到報復。