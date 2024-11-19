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向未成年買春！美準司法部長揪女高中生開性愛毒趴 被爆多次拖款

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國前佛州眾議員、準司法部長蓋茨性醜聞纏身。美聯社
美國前佛州眾議員、準司法部長蓋茨性醜聞纏身。美聯社

美國前佛州眾議員、準司法部長蓋茨捲性醜聞風暴，兩名女子向眾議院道德委員會作證，蓋茨在2017年到2019年初，買春、開性愛毒趴，對象還是未成年女高中生。

兩名女子的代表律師萊帕德（Joel Leppard）告訴華盛頓郵報，其中一人表示，曾在2017年7月目睹蓋茨在一場毒品派對上和17歲女高中生發生性關係，當時蓋茨並不知情對方年齡，不過事後得知她未成年。

這兩名女子證實直接並多次收到蓋茨付款，與他及參加這些「性愛趴」的人進行性交易。她們的報酬是透過流動支付服務Venmo或其他管道支付，每次大約200美元（約新台幣6561元）到500美元（約新台幣1萬6402元）之間。

其中一名女子提供超過100則訊息，內容顯示蓋茨經常需要被提醒付款。

有時候身邊人也會以蓋茨名義買春，包含他稱為「養子」的古巴移民加爾班（Nestor Galban）和助理葛林柏格（Joel Greenberg）。

哥倫比亞廣播公司（CBS News）報導，兩人作證蓋茨曾在簡訊中詢問「麻醉品」（party favors）和「維他命」（vitamins），這是毒品的代號。

其中一名女子作證，蓋茨從未強迫兩人在派對上吸毒，但她說搖頭丸等毒品在派對中很普遍，也是意料之中。根據萊帕德描述，當眾院調查人員詢問蓋茨是否有吸毒跡象時，兩名女性的回答是肯定的。

蓋茨否認所有不當行為，包括與未成年人發生性關係，他猛烈抨擊委員會對他的調查，並在14日稱有關他的證詞是「虛假誹謗」。

路透指出，知情人士透露，眾院道德委員會預計20日開會決議有關蓋茨調查報告的後續步驟。蓋茨宣布辭去眾議員後，眾院不再對他具有管轄權，報告實際上已失效。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

吸毒 川普 性交易 未成年 美國大選

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