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涉性醜聞也不換人！傳川普致電施壓自家參議員 同意司法部長提名

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
川普堅決提名，由身陷性醜聞風暴的極右派前聯邦眾議員蓋茨（Matt Gaetz）出任司法部長，引發譁然。美聯社
川普堅決提名，由身陷性醜聞風暴的極右派前聯邦眾議員蓋茨（Matt Gaetz）出任司法部長，引發譁然。美聯社

美國總統當選人川普堅決提名，由身陷性醜聞風暴的極右派前聯邦眾議員蓋茨（Matt Gaetz）出任司法部長，引發譁然。根據與川普交談過的參議員透露，川普近日親自致電，敦促他們同意這項人事任命案。

蓋茨獲提名引發諸多爭議，他曾因涉及一名17歲女孩性交易指控，被司法部調查近3年，眾院道德委員會原15日就蓋茨此案表決是否公布調查報告，但蓋茨已辭去眾議員，代表道德委員會不再對他擁有管轄權，相關調查和隨後的報告恐將隨即失效。

根據美國憲法，聯邦政府部會主要官員，像是國務卿、財政部長、司法部長等，在獲總統提名後，皆須參議院認證。總計有約1000名官員需要參院同意。

認證方式是先召開公開聽證會，由參議員對提名人選進行詢問，然後再由參議院投票決定。只要過半的普通多數就可確認任命案。川普的共和黨預計將在參議院的100席中擁有至少52席，但有少數議員對這項提名表達質疑。

Axios報導，川普正加緊向參院共和黨人發出明確訊息，希望蓋茨出任司法部長。

接到川普電話的共和黨參議員克拉默（Kevin Cramer）表示，「他顯然想要蓋茨。他相信蓋茨是一個真正無畏和兇猛的人，能夠在司法部做需要做的事。」

另一名參議員也向Axios證實，川普確實有出手聯繫，呼籲大家團結支持同意蓋茨任命案。

民主黨參議員則都不太可能支持這位爭議滿點的人選。伊利諾州民主黨議員杜賓（Dick Durbin）表示，蓋茨是「史上最不合格和最激進的司法部長提名人選」。

多位眾議院推測，眾院道德委員會最終不會發布蓋茨的操守報告，但該報告也有可能外洩給媒體。蓋茨至今仍否認犯下不當行為。

司法 川普 美國大選 醜聞

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