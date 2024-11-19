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卡爾將任FCC主席 力主監管科技業

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導
卡爾將出任FCC主席。（路透）
卡爾將出任FCC主席。（路透）

美國候任總統川普十七日宣布提名卡爾（Brendan Carr）出任聯邦傳播委員會（FCC）主席。卡爾是現任FCC委員，素來對科技巨頭多有批評。他公開支持新政府應該監管科技業，以及懲罰帶有政治偏見的電視聯播網。

川普在提名聲明中稱卡爾為「言論自由戰士」。川普說，「他目前的任期將持續到二○二九年，由於他出色的表現，我現在將提名他為常任主席」。

紐約時報報導，FCC專責廣播與電視廣播許可、監管電話通訊費用與家用網路普及化，卡爾很可能對FCC帶來震盪。

川普選前表明，希望FCC撤銷NBC和CBS的許可證，理由是對他不公平報導。

四十五歲的卡爾曾參與撰寫傳統基金會「二○二五計畫」中有關FCC的章節。他在其中主張FCC應該規範蘋果、Meta、Google與微軟等大型科技企業。

卡爾上周才在社群平台X發文表示，FCC應該進行「大拆解」。

紐時指出，電信律師和分析師表示，卡爾可能會徹底重塑這個獨立機構，擴大其權力範圍，並將其作為右翼的政治武器。他們預測卡爾將透過推動監管Meta和Google等公司來測試FCC權力的法律限制，並與矽谷科技業展開激烈的鬥爭。

卡爾是首位訪問台灣的FCC委員，曾在二○二二年十一月應邀來台。

川普 美國大選

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