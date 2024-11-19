美國財政部長之爭公開化 川普惱火...浮現新人選

美國財政部長人選之爭公開化，讓總統當選人川普頗感惱火，據傳他已開始考慮新的人選，其中包括前聯準會（Fed）理事華許（Kevin Warsh）、阿波羅全球管理公司（Apollo）執行長羅旺（Marc Rowan）、聯邦參議員海格提（Bill Hagerty）等。

紐約時報報導，川普原本預料會在上周末從交接團隊共同主席盧特尼克，和避險基金富豪貝森特二人之中做出選擇。但他如今對這兩人另有考量，於是延後決定人選。他本周將邀請可能人選到海湖莊園面談。

據報導，盧特尼克最近讓川普感到厭煩。對於盧特尼克頻頻在他身邊，還為自身目的操控交接過程，川普私底下頗有微詞。知情人士透露，盧特尼克和貝森特之間在財長的角力如同短刃格鬥，盧特尼克尤其咄咄逼人 。

川普考慮的財長人選

馬斯克16日在社交媒體平台X表態支持盧特尼克，認為貝森特只是財長的「一如往常」的選擇。

不過川普據說仍將貝森特列入考慮，也被川普財經決策圈點名為可能領導白宮國家經濟委員會的人選。道瓊社則報導，海格提幾天前在海湖莊園和川普碰過面，知情人士透露，海格提私下告訴友人，他自認適合領導該部門。

英國金融時報引述消息來源報導，財長人選最後可能竄出黑馬。報導說，前美國貿易代表賴海哲曾表示有意出任財長，上周日支持關稅的智庫美國繁榮聯盟公開支持賴海哲接任財長。該智庫在X平台上發文說：「下一任財長必須百分之百與總統當選人川普的關稅政策保持一致。」

另外，川普17日晚間宣布，由資深共和黨人卡爾（Brendan Carr）領導聯邦傳播委員會（FCC）；川普在聲明中稱卡爾為「言論自由戰士」。45歲的卡爾是現任FCC委員，也已和馬斯克建立起盟友關係，曾參與撰寫傳統基金會「2025計畫」中有關FCC的章節，他主張FCC應該規範蘋果、Meta、Google與微軟等大型科技企業。

紐約時報報導，FCC的存在感低，專責廣播與電視廣播許可、監管電話通訊費用與家用網路普及化，卡爾很可能對FCC帶來震盪。川普選前表明，希望FCC撤銷NBC和CBS的許可證，理由是對他的不公平報導。