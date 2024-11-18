ECB副總裁：川普財政恐致美赤字擴大 掀起市場疑慮
歐洲中央銀行（ECB）副總裁戴金多斯今天表示，美國總統當選人川普的支出計畫恐怕會造成美國政府預算赤字擴大，進而引發金融市場疑慮四起。
法新社報導，戴金多斯（Luis de Guindos）在德國法蘭克福召開的1場銀行業會議中指出，美國公共負債已接近國內生產毛額（GDP）的100%，政府預算赤字也接近GDP的7%；但川普卻「已承諾要減稅，且可能不會縮減公共支出」。
戴金多斯表示，川普這番計畫可能導致美國赤字增加，而「在市場引發疑慮」。
川普（Donald Trump）本月初當選後，儘管尚未宣布提名由誰執掌美國財政部，但他已授命世界首富馬斯克（Elon Musk）與美國商人拉馬斯瓦米（VivekRamaswamy）領導新成立的政府效率部，負責減少美國政府的官僚繁瑣和「浪費的支出」。
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